Szerdán mindenütt beborul az ég. Csapadékzóna is érkezik, mely a délnyugati, nyugati tájakon inkább esőt, másutt eleinte havazást okoz, mely délutántól, késő délutántól délnyugat felől havas esőbe, esőbe, egyes részeken ónos esőbe válthat. Elsősorban

a Bakonyban, majd estefelé a főváros tágabb térségében kell ónos esőre is készülni.

Döntően vékony, néhány centiméteres friss hóréteg többfelé kialakulhat. Szerdán a délkeleti, keleti szél többfelé megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -9 és -1 fok között alakul, hajnaltól délnyugat felől azonban enyhül az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 0 és +5 fok között alakul.