Gyopáros Alpár az átverés költségvetésének nevezve a jövő évi büdzsét, arról beszélt, hogy nemcsak a javaslat benyújtásával, hanem az elmúlt fél év döntéseivel is világossá vált, hogy a „Tisza-kormányzat átveri a vidéket".

Szemben az előző évekkel, amikor vidékbarát kormányzat volt, most egy „vidéket sanyargató (...) kormányzat működik” – hangoztatta az ellenzéki politikus, aki szerint a Tisza Párt a választási kampányban számos olyan ígéretet tett, amelyek miatt a vidék mára joggal „érezheti magát becsapva".

Emlékeztetett a Tisza Párt ígéretére, miszerint minden jó intézkedést megtartanak és még többet adnak majd a vidéknek. Azt is ígérték, hogy mindezek „eljárási garanciája" egy önálló Vidékfejlesztési Minisztérium felállítása lesz. A politikus ugyanakko a tájékoztatón „működésképtelennek" minősítette a Vidékfejlesztési Minisztérium, a minisztert, Lőrincz Viktóriát pedig alkalmatlannak a tárca vezetésére.

A vidéket leginkább „sújtó" intézkedések között sorolta, hogy a javaslat értelmében „a Magyar Falu Programot a Tisza-kormányzat gyakorlatilag kivégzi". A Szent István Vidékfejlesztési Programra csak 10 milliárd forint áll rendelkezésre, és szerinte az sem biztos, hogy a program elindul.

Az ígéretek értelmében szeptembertől csökkennie kellett volna a tűzifa árának, az azonban drágult vagy nem változott. A kormány nem emelte meg a szociális tűzifa keretét, így kevesebb rászoruló jut tűzifához – jelentette ki.

A politikus arról is beszélt: a kabinet az emúlt fél évben semmilyen segítséget nem nyújtott az azbesztszennyezésben érintett településeknek, csak egy pályázati felhívást tettek közzé hárommilliárd forintos keretösszeggel, miközben a kármentesítéshez ennek a sokszorosára lenne szükség.

A Fidesz a védett üzemanyagár mielőbbi visszavezetését követeli – hangsúlyozta. A politikus kifogásolta a vidéki kisboltok támogatásának eltörlését és az árrésstop kivezetését is.

A politikus kitért arra is, hogy nehéz olyan megyét találni, ahol ne találkoznának leépítésekkel, bércsökkentéssel és beruházások leállításával.

Kockázat Ukrajnában

Kérdésre válaszolva Gyopáros Alpár Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kárpátaljai találkozójáról szólva azt mondta: „bőven lát kockázatokat" a látogatással kapcsolatban, ugyanis a kormány nem foglalt világosan állást abban, hogy a háborúpárti irányvonalat vagy a békére való törekvést képviseli.

A politikus szerint félő, hogy a későbbiekben megnyitják Európa kapuját az ukrán mezőgazdasági termékek előtt, miközben a magyar gazdák érdemi segítséget nem kapnak.