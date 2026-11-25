A szervezett bűnözés elleni ügyészséghez benyújtott feljelentés a távközlési vállalat korábbi és jelenlegi vezérigazgatójára, Predrag Culibrkra és Vladimir Lucicra, valamint más vállalatok képviselőire és egyelőre ismeretlen személyekre is kiterjed. A feljelentő szerint Vucic és Brnabic szervezőként, a vállalat vezetői pedig közvetlen végrehajtóként vettek részt a visszaélésekben.

A nyugalmazott főfelügyelő szerint tárgyi bizonyítékok utalnak arra, hogy 2018 és 2026 között szervezetten és tervszerűen károsították meg a stratégiai jelentőségű állami vállalatot. A feljelentés szerint a túlárazott szerződésekkel 780,7 millió eurós (292 milliárd forint) közvetlen kárt okoztak, miközben a vállalat működési vesztesége 437 millió eurót (163,2 milliárd forint) tett ki.

Dusko Vuksanovic szerint a feljelentettek tevékenysége nemcsak gazdasági és hivatali bűncselekmények gyanúját veti fel, hanem Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát is veszélyeztette. Úgy véli, hogy az ország kiemelten fontos infrastruktúrájának tudatos gazdasági ellehetetlenítése szabotázsnak minősülhet, emellett közpénzekből finanszírozták a médiasokszínűség felszámolását.

A feljelentő szerint hivatali visszaélés, befolyással üzérkedés, pénzmosás, gazdasági csalás és sikkasztás gyanúja is felmerül.