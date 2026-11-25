Súlyos veszteséggel zárta pénzügyi évének első felét a francia vasúti járműgyártó, amelynek több németországi projektje is komoly nehézségekkel küzd – írja a vg.hu.

Az Alstom közölte: a megrendelésállománya ugyan tovább növekedett, a vállalat azonban már eszközértékesítéseket és pénzügyi átalakítást mérlegel adósságának csökkentése érdekében.

A vállalat a 2026/27-es pénzügyi év szeptember végén zárult első félévében 954 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el a 2025-ös, 220 millió eurós nyereség után.

A francia vasúti járműgyártó korrigált üzemi eredménye a tavalyi 580 millió eurós nyereségről 396 millió eurós veszteségbe fordult, az üzemi eredményhányad pedig 6,4 százalékról mínusz 4,2 százalékra zuhant.

A szignifikáns eredményromlást főként a német Coradia Max vasúti járműprogram műszaki problémái és a szerződések várható jövedelmezőségének lefelé módosítása okozta. Az Alstom hat németországi szerződés keretében mintegy 1300 emeletes regionális vasúti kocsi gyártására vállalt kötelezettséget.

A 3-4 milliárd euró összértékű program végrehajtása során olyan műszaki problémák jelentkeztek, amelyek miatt az Alstom az első negyedévben átmenetileg felfüggesztette a gyártást. A későbbi vizsgálatok további teszteket tettek szükségessé, így az első típusengedély megszerzését már csak 2028 márciusára tervezik. A vállalat az első félévben 1860 vasúti kocsit gyártott, 8 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 2017-nél. A vállalat más, Németországhoz kapcsolódó projektjeinél is kedvezőtlenül módosultak a jövedelmezőségi várakozások.

Mégis, a gyártási problémákat meghazudtoló módón az Alstom árbevétele 3 százalékkal, 9,33 milliárd euróra, új megrendeléseinek értéke pedig 5 százalékkal, közel 11 milliárd euróra emelkedett, szeptember végén a teljes rendelésállomány elérte a 111 milliárd eurót.

Ugyanakkor az európai megrendelésel értéke 5,2 milliárdról 3,8 milliárd euróra csökkent. Ezzel szemben Afrikában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában 228 millióról 3,25 milliárd euróra ugrott a szerződések értéke.

A vállalat 2027 szeptemberéig mintegy 2 milliárd euróval szeretné csökkenteni adósságát, mivel az Alstom szabad pénzárama az első félévben 1,25 milliárd eurós mínuszt mutatott, szemben a tavalyi 740 millió eurós negatív értékkel. A nettó adósságállomány március vége és szeptember vége között 404 millióról 1,1 milliárd euróra emelkedett.

Az igazgatótanács eszközértékesítéseket, tőkebevonási lehetőségeket és belső intézkedéseket is vizsgál a befektetésre ajánlott hitelminősítés megőrzése érdekében.

Martin Sion vezérigazgató emellett a működési struktúra átalakítását is tervezi, a legfontosabb döntések még 2026 vége előtt megszülethetnek.

Az Alstom a november elején már csökkentett éves előrejelzését fenntartva a 2026/27-es pénzügyi év egészére mindössze 1 százalék körüli korrigált üzemi eredményhányaddal és 1,5 milliárd eurós negatív szabad pénzárammal számol. A vállalat a működési teljesítmény normalizálódását a 2027/28-as pénzügyi évtől várja.