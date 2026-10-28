ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367
usd:
329.56
bux:
145330.87
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Selective focus shooting on hand of Businessman giving pen to Partnership to sign contract agreement in document
Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

Elbocsátások a komáromi akkumulátorgyárban is

Infostart / MTI

Elkezdődtek az elbocsátások az SK On Hungary Kft. komáromi telephelyén is, azok után, hogy a múlt héten az iváncsai akkumulátorgyárban indult el létszámleépítés – közölte a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség.

Több magyar és legalább húsz ukrán munkavállalót bocsátottak el. A munkáltató nem tájékoztatta a szakszervezetet a munkavállalók foglalkoztatásának további terveiről, sem arról, milyen intézkedéseket tett a munkavállalók egészségének megvédésére azok után, hogy a vállalatra két alkalommal is rekordösszegű, 100 millió forintos büntetést szabtak ki a hatóságok - tették hozzá.

Múlt csütörtökön azt közölte a szakszervezet, hogy váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból. A hírt később a vállalat közleményében megerősítette. Az SK On Hungary Kft. MTI-nek megküldött hivatalos válaszában azt közölte, hogy az üzem működésének „az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé”. Hozzátették: az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary nemrégiben

két alkalommal is 100 millió forintos bírságot kapott.

Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

Az SK On Hungary a dél-koreai SK Innovation érdekeltsége. A cég Komáromban rendelkezik egy gyártóhellyel, ahol elektromos autók számára készít akkumulátorokat, Iváncsa község mellett pedig újabb, megközelítőleg 30 GWh kapacitású gyárat létesített, ahol a tömeggyártás 2024 májusában kezdődött.

A nyilvános cégadatok szerint az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt.

A társaság 2025. évi árbevétele 1,182 milliárd dollár (378 milliárd forint) volt 335 millió dollár (107 milliárd forint) adózott eredmény mellett. Az ezt megelőző üzleti évben 985 millió dollár (315 milliárd forint) árbevétel mellett 28,3 millió dollár (9 milliárd forint) nyereséget realizált.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Elbocsátások a komáromi akkumulátorgyárban is

elbocsátás

komárom

akkumulátorgyár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

A kabinet eddigi bejelentésein túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A legfontosabb változásokat, valamint az adócsomag legnagyobb nyerteseit és veszteseit foglalta össze az InfoRádió.
 

Fidesz: 18 adóemelést jelentett be a kormány

Sok az újdonság a kormány adócsomagjában: könnyítések és emelések is jönnek

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

Jön a reklámadó, így kell majd fizetni

Benyújtották a vagyonadó tervezetét, könnyítéseket és szigorításokat is hozott

Kata: itt vannak a részletek

Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően nem emelt kamatot az amerikai jegybank, így az alapkamat maradt a 3,75 és 4%-os sávban. A Kormányzótanács megítélése szerint több információra van szükség, hogy megítéljék a monetáris politika helyes irányát. A sajtótájékoztató fél óra múlva kezdődik, ebben a cikkben élőben közvetítjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből

Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből

Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

Spain's transport minister says a system failure followed by "inexplicable" human error led to the collision south of Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 13:22
Megtanultunk eltéríteni egy kisbolygót – miért ne tudnánk tisztábban élni?
2026. október 28. 12:20
Benyújtották a vagyonadó tervezetét, könnyítéseket és szigorításokat is hozott
×
×