Elbocsátások a komáromi akkumulátorgyárban is

Több magyar és legalább húsz ukrán munkavállalót bocsátottak el. A munkáltató nem tájékoztatta a szakszervezetet a munkavállalók foglalkoztatásának további terveiről, sem arról, milyen intézkedéseket tett a munkavállalók egészségének megvédésére azok után, hogy a vállalatra két alkalommal is rekordösszegű, 100 millió forintos büntetést szabtak ki a hatóságok - tették hozzá.

Múlt csütörtökön azt közölte a szakszervezet, hogy váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból. A hírt később a vállalat közleményében megerősítette. Az SK On Hungary Kft. MTI-nek megküldött hivatalos válaszában azt közölte, hogy az üzem működésének „az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé”. Hozzátették: az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary nemrégiben

két alkalommal is 100 millió forintos bírságot kapott.

Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

Az SK On Hungary a dél-koreai SK Innovation érdekeltsége. A cég Komáromban rendelkezik egy gyártóhellyel, ahol elektromos autók számára készít akkumulátorokat, Iváncsa község mellett pedig újabb, megközelítőleg 30 GWh kapacitású gyárat létesített, ahol a tömeggyártás 2024 májusában kezdődött.

A nyilvános cégadatok szerint az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt.

A társaság 2025. évi árbevétele 1,182 milliárd dollár (378 milliárd forint) volt 335 millió dollár (107 milliárd forint) adózott eredmény mellett. Az ezt megelőző üzleti évben 985 millió dollár (315 milliárd forint) árbevétel mellett 28,3 millió dollár (9 milliárd forint) nyereséget realizált.