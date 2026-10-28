Közel 2000 milliárd forint – rábólintott az EU a magyar tervre

Thomas Regnier újságírói kérdésére válaszolva közölte: az Európai Bizottság szerda reggel jóváhagyta az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti SAFE-tervet, Magyarországét.

Mint mondta, a döntéssel a bizottság jóváhagyta a Magyarország számára előirányzott 5,4 milliárd eurós összeget, a magyar tervet pedig az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsa elé terjesztik jóváhagyásra.

A szóvivő hozzátette: a magyar terv jóváhagyását követően, a program keretében valamivel több mint 21 milliárd eurónyi forrás maradhat felhasználható. Az Európai Bizottság várhatóan a későbbiekben felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal a fennmaradó források ügyében.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében.