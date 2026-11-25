Emberi hamvakat tartalmazó urna sodródott partra a Duna surányi szakaszán, a dobozt valószínűleg nem szakemberek, hanem hozzátartozók helyezték vízre – helytelen módon, ezek a tégelyek ugyanis papírból és más lebomló anyagból készülnek, eltérő süllyedési idővel – számolt be róla a Blikk.

Egy, a lapnak nyilatkozó, vízi temetéseket szervező vállalkozó megerősítette, hogy valóban egy vízbe helyezésre szánt temetkezési urna látható a közösségi médiában is megosztott képen. Elmondta, ez egy olcsóbb típus, nagyjából 30-50 ezer forintba kerül, és a lényege, hogy a kialakítása miatt 20-30 perc, mire megtelik vízzel a rajta lévő apró lyukakon keresztül. Ekkor lassan elsüllyed, végül az urna anyaga is lebomlik, a hamvakat pedig a folyó továbbviszi.

Éppen ezért nem szabad csak úgy a part széléről a vízre tenni, hanem hajóról vagy csónakról szoktuk elengedni, olyan helyen, ahol kellően mély a víz.

A szakember szerint a megtalált urnát valószínűleg nem szervezett, profin lebonyolított szertartás keretében bocsátották vízre, hanem elképzelhető, hogy a hozzátartozók végezték a műveletet, nem számolva azzal, hogy az urna hosszú ideig a felszínen marad.

A vízi temetésekhez többféle urnát használnak, amelyek jellemzően papírból, préselt kukoricapapírból, sóból vagy más természetes, vízben lebomló anyagból készülnek. Vannak olyan típusok, amelyek néhány perc alatt elsüllyednek, mások hosszabb ideig úsznak a vízen.

A vízi temetés Magyarországon engedélyhez kötött, a vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges hozzá.

A szakember szerint az engedélyezés nem bonyolult, ha a hozzátartozók szabályosan, temetkezési vállalkozás közreműködésével intézik. A vízbe engedésnek egészségi kockázata nincs, hiszen a hamvasztás során olyan magas hőmérsékleten kezelik az elhunyt maradványait, hogy az nem jelent fertőzésveszélyt. Mégsem engedélyezett mindenhol a vízbe szórás: Budapesten például lebomló urnát kell használni, míg Győrben bizonyos helyeken a hamvak közvetlen vízbe szórása is lehetséges.