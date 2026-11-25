A Dunántúl egyes részein ónos eső teheti veszélyesen csúszóssá az utakat, Veszprém megyére már narancssárga figyelmeztetés van érvényben – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik hazánkba, amely észak, északkelet felé terjedve nemcsak havazást, hanem ónos esőt is hozhat.

A HungaroMet 9:42-kor kiadott figyelmeztetése alapján Veszprém megyében akár tartósabb, 1 millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat, ezért ide másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Fejér és Komárom-Esztergom megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet által november 25-én kiadott figyelmeztetés ónos esőre. Forrás: HungaroMet

Estefelé Budapesten és térségében is előfordulhat ónos eső, a fagyos felületekre érkező esőcseppekből rövid idő alatt összefüggő jégréteg képződhet. A portál javasolja: az érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjünk.