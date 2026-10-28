Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a kereskedelemről szóló törvény módosítását, melynek értelmében kivezetnék az élelmiszerek és a drogériai termékek árréskorlátozó intézkedéseket – számolt be róla az Index.

Az indoklás szerint „a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek. A piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása”.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) keddi közleményében üdvözölte az árrésstop kivezetését, amely szerintük a vásárlóknak, a magyar élelmiszer-gazdaságnak és a teljes gazdaságnak is kedvezhet.