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Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

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ELŐZMÉNYEK

Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes a kormány nevében benyújtotta a kereskedelemről szóló törvény módosításának javaslatát, amely kivezeti az árréskorlátozó intézkedéseket. A törvény már a kihirdetését követő nyolcadik napon hatályba lép.

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a kereskedelemről szóló törvény módosítását, melynek értelmében kivezetnék az élelmiszerek és a drogériai termékek árréskorlátozó intézkedéseket – számolt be róla az Index.

Az indoklás szerint „a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek. A piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása”.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) keddi közleményében üdvözölte az árrésstop kivezetését, amely szerintük a vásárlóknak, a magyar élelmiszer-gazdaságnak és a teljes gazdaságnak is kedvezhet.

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