A másik volt magyar miniszter is marad rács mögött

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) előtt folyamatban lévő büntetőügyben Seszták Miklós letartóztatását - írták.
A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta; a bíróság az indítványt megalapozottnak találta, míg a letartóztatás megszüntetésére, illetve ennek hiányában enyhébb kényszerintézkedésre irányuló védői, valamint a gyanúsított által óvadék fejében történő szabadlábra helyezésre irányuló indítványokat elutasította.
Hankó Balázs és volt államtitkára is rács mögött marad
Előzőleg három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő és Varga-Bajusz Veronika, a minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását.
A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának szerdai tájékoztatása szerint a kényszerintézkedést a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt hosszabbították meg. A bíróság döntése egyik gyanúsított vonatkozásában sem végleges. A volt miniszter és a korábbi államtitkár letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 26-i indítványára hosszabbították meg.