A másik volt magyar miniszter is marad rács mögött

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) előtt folyamatban lévő büntetőügyben Seszták Miklós letartóztatását - írták.

A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta; a bíróság az indítványt megalapozottnak találta, míg a letartóztatás megszüntetésére, illetve ennek hiányában enyhébb kényszerintézkedésre irányuló védői, valamint a gyanúsított által óvadék fejében történő szabadlábra helyezésre irányuló indítványokat elutasította.

Volánbusz-ügy, 11 milliárd forintos vesztegetés A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folyó nyomozás kiterjed Seszták Miklósra, aki 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter volt.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.

Hankó Balázs és volt államtitkára is rács mögött marad

Előzőleg három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő és Varga-Bajusz Veronika, a minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását.

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának szerdai tájékoztatása szerint a kényszerintézkedést a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt hosszabbították meg. A bíróság döntése egyik gyanúsított vonatkozásában sem végleges. A volt miniszter és a korábbi államtitkár letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 26-i indítványára hosszabbították meg.