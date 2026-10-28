Terrortámadás történt Izrael belgrádi nagykövetségénél

Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt. A feltehetően kiskorú elkövető két késsel, Allah akbar kiáltással támadt rá a diplomáciai képviseletet őrző rendőrre, aki szolgálati fegyverével lelőtte. A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A belügyminiszter közölte, hogy a támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhatott.

Ivica Dacic szerint a biztonsági szolgálatok már korábban figyelemmel kísérték a támadót, akit az eddigi információk alapján az Iszlám Állam terrorszervezethez kötnek.

A történtek miatt a belügyminiszter elrendelte a terrorfenyegetettségi készültség legmagasabb, vörös fokozatának bevezetését. Ez a rendőri jelenlét és az ellenőrzések megerősítését jelenti a kiemelt biztonsági jelentőségű létesítményeknél, az infrastrukturális objektumoknál, valamint azokon a helyszíneken, ahol nagyobb tömegek gyűlhetnek össze.

A támadás körülményeinek feltárása érdekében nyomozás indult.

Nem ez az első támadás Izrael belgrádi nagykövetségének őrzését ellátó rendőr ellen. 2024 júniusában egy számszeríjjal felfegyverzett férfi súlyosan megsebesített egy rendőrt a diplomáciai képviselet előtt. A rendőr akkor is viszonozta a támadást, és lelőtte az elkövetőt. A szerb hatóságok azt az esetet is terrorcselekménynek minősítették.