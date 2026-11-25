Velkey György László elmondta: a tíz év alatt 327 repülésre elköltött 4,8 milliárd forint kapcsán a tárca jogászokkal fogja átvizsgálni a dokumentumokat. Amennyiben olyan költéseket találnak, amelyek ezt indokolják, ismeretlen tettes ellen feljelentést fognak tenni – jelezte.

A 444 portál által publikált számok azonban nem fedik le Orbán Viktor „és olykor népes delegációjának” minden útját – hívta fel a figyelmet az államtitkár, kiemelve: a külügy által finanszírozott 327 utazáson felül többször magánrepülőgépeket vagy honvédségi járműveket vettek igénybe.

A külügyi tárcán keresztül megvalósuló költések azt mutatják, hogy „teljes hazugság” az az imidzs, amit Orbán Viktor épített magáról, miszerint „ő a nép egyszerű gyermeke, egy plebejus politikus” – mondta, megjegyezve: a könyvelésekből az látszik, hogy Orbán Viktor „az ötcsillagos luxust szerette, delegációival luxusszállodákban szállt meg, luxuséttermekben étkezett”.

Az államtitkár szerint a korábbi miniszterelnök hatalmas összegeket költött el személyes hobbija, a futball élvezetére, hiszen „adófizetői pénzekből járt meccsekre, (…) világbajnokságokra, ahol szintén luxusszállodákban szállt meg".

Ez teljességgel elfogadhatatlan rögzítette, hozzátéve: esetükben soha nem lesz olyan, hogy valamelyik politikus adófizetői pénzekből hódoljon a hobbijának.

A beszélgetésben Velkey György László történelmi napnak nevezte a keddit, amikor 2015 után először járt magyar miniszterelnök Kárpátalján. A Magyar-Zelenszkij találkozó szerinte hatalmas előrelépés a Kárpátalján élő magyarság és az ukránokkal való jószomszédi viszony helyreállítása szempontjából.

Közölte: az ukrán fél elkezdte megtenni a szükséges lépéseket a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait garantáló törvények végrehajtása ügyében. A magyar kormány a folyamat gyorsítását kérte, hogy a magyarok szabadon használhassák a szimbólumaikat, szélesebb körben valósulhasson meg a magyar nyelvű oktatás Kárpátalján – tette hozzá.

A tárca átvilágításáról beszámolva közölte, hogy az iratmegsemmisítés ellenére megmaradt és megmentett dokumentumokból folyamatosan tárnak fel ügyeket, így Orbán Viktor testvére, Orbán Áron levelezését is, aki a gyanú szerint vietnámi konzulátusokon keresztül intézett ügyeket cégeinek.

A lélegeztetőgép-beszerzések kapcsán feljelentést tettek a túlárazott és sokszor használhatatlan gépek miatt, míg folyamatos vizsgálat tárgya a csádi misszió, amelyben Orbán Gáspár – a korábbi miniszterelnök fia – indokolatlanul, már-már magas rangú állami vezető szerepében vett részt, emellett az orosz kötődések vizsgálata is tart – jelezte.