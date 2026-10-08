Akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak – a nap hírei

Becslések szerint akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak – mondta Gyurkó Szilvia államtitkár. A bicskei otthonban történt bántalmazásokról készült jelentés ismertetésekor a szakember arról is beszélt, hogy a kormány egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre. Az érintettek kártérítést és segítséget igényelhetnek. Magyar Péter miniszterelnök pedig közölte, a gyermekvédelemben közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, és lehetővé válik az anonim jelzés

Két hét múlva szavazhat a parlament az idei költségvetés módosításáról. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülése után elmondta: A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig csak hétfőn tart plenáris ülést a parlament.

Átfogó reformcsomagot tart szükségesnek Magyarországon a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozat után tették közzé előzetes megállapításaikat. A Portfolio cikke szerint a szervezet progresszív személyi jövedelemadózást javasol az alacsony keresetűeknek nyújtott adókedvezménnyel.

Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetése veszélyezteti a magyar kis- és közepes vállalkozások fejlődését.

Eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj-ügyben – erősítette meg a Központi Nyomozó Főügyészség. Közöttük van a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján kívül az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője és három rendőr.

Továbbra is letartóztatásban marad Bús Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem indítványát a szabadlábra helyezésre. A kényszerintézkedést október 25-ig hosszabbították meg. Óbuda korábbi polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét hűtlen kezeléssel gyanúsítják a 17 milliárdos támogatások ügyében.

A fűtési igényekkel és a biomassza erőművekkel kötött állami szerződésekkel indokolta a fakitermelés újraindítását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió háztartás ellátását veszélyeztetné, és akár egymillió család kerülhetne krízishelyzetbe.

Aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a kormányzat mihamarabb gondolja újra a szélerőművek szerepét a hazai energiamixben. Azt szeretnék elérni, hogy olyan koncepció mentén működjön az ágazat, amely a nagy nemzetközi cégek helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat hozza helyzetbe.

A teljes hazai hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát sürgetik a szakmai szervezetek. Szerintük átláthatóbbá kell tenni a költségeket, és külön kell választani a lakossági, illetve az ipari és kereskedelmi hulladék kezelésének kiadásait.

A jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol visszajelzés adható az ellátás minőségéről - jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy szakmai konferencián közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista-csökkentési program, valamint november 1-jétől megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet.

Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar vasút konferencián. Vitézy Dávid elmondta: a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben 3.550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani.

A részt vevők többsége a teljes tiltást támogatta a rövid távú lakáskiadásról szóló szavazáson az 1. kerületben. A polgármester közölte: a kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését.

Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú CAF-villamos. Ebből a változatból még 4 érkezik, a járművek az 1-es villamos vonalán közlekednek majd.

Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. A napilap online változata kora délután vált elérhetővé az nszo.hu oldalon, a nyomtatott kiadás Tóth Ákos főszerkesztő szerint jövő csütörtökön lesz olvasható.

Több vezetői változást is bejelentett az Indamedia. Starcz Ákos az Indamedia Executive Board tagjaként meghatározott területek szakmai irányításáért felel. Operatív vezérigazgató-helyettesként csatlakozik az Indamediához Mező László. Az Index vezérigazgatói feladatait Hont András veszi át.

Megnyitották a forgalom előtt a Romániát és Ukrajnát összekötő új Tisza-hidat. A híd a romániai Máramarossziget és az ukrajnai Tiszafejéregyháza között teremt új közúti határátlépési lehetőséget.

Amerikai befektető bevonásáról tárgyalt Oroszország és az Egyesült Államok az Északi Áramlat gázvezetékek jövőjéről – írta a Reuters. A megbeszéléseken Kirill Dmitrijev, orosz elnöki tanácsadó és Jared Kushner, amerikai különmegbízott azt vizsgálták, hogyan lehetne a háború után újraindítani az orosz energiaszállításokat Európába.

Az Egyesült Államok nem támadja meg Iránt a november 3-i amerikai félidős kongresszusi választások előtt – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a témában eredményes megbeszéléseket folytattak az Iráni Iszlám Köztársasággal.

Az Egyesült Államok nem tartja biológiai fegyverrel összefüggőnek egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának tisztázatlan halálát. A 28 éves kutató egy hete halt meg ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban, Donald Trump és a WHO pedig további információkat kért Moszkvától.

Anne Carson kanadai szerzőnek ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. A testület a szerző merész és invenciózus életművét díjazta.