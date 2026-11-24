A potenciális orosz nukleáris űrfegyverről szóló hír Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn Berlinben, Friedrich Merz kancellárral tartott sajtótájékoztatója előtt jelent meg.

A kommentátorok szerint felmerülhet, hogy Moszkva kész a navigációt, a kommunikációt és egy sor szolgáltatást, például banki átutalásokat és időjárás-előrejelző rendszereket is megbénítani a Földön – bár kérdéses, hogyan tudná a károkozást csak ellenségei területére korlátozni.

A hírszerzési anyagok szerint az atomfegyvert hordozó műholdat már az év vége előtt pályára tudja állítani Moszkva, és a NATO-főtitkár szavaiból úgy tűnt, komolyan veszi az állítást. Ahogy mondta, a szövetségnek többféle válaszlehetősége van, de ezek nem mindig nyilvánosak.

„A NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédjük”

– ígérte. A német kormány szóvivője egyértelműen azt mondta: nagyon komolyan veszik a jelentéseket, de óva intett attól, hogy a közvélemény túlzottan ideges legyen egyelőre csak „feltételezett” veszélyek miatt. Merz kancellár pedig nem erősítette meg, de nem is cáfolta saját hírszerzése értékelését, amelyet a sajtó szerint már korábban elküldtek a NATO-tagállamoknak. Viszont úgy fogalmazott: megdöbbentő, hogy Moszkva meddig lehet hajlandó elmenni az eszkalációban.

A hírszerzési anyagokról két német közszolgálati csatorna és a tekintélyes Süddeutsche Zeitung című lap számolt be. A híradások szerint a német BND titkosszolgálat és a hadsereg információi arra utalnak, hogy az állítólagos űrfegyvert hordozó Szputnyik-S nevű műholdat már évekkel ezelőtt megépítették, és Moszkva körzetében tárolják.

A mostani figyelmeztetés szerint akár hatvan napon belül pályára állítható, és röviddel ezután működőképessé válhat.

Szakértők szerint a műholdra szerelt nukleáris robbanófej nem hagyományos, egyetlen célpont ellen bevethető fegyver lenne. Az lenne a funkciója, hogy a detonáció hatalmas elektromágneses impulzust keltsen és tönkretegye a közelben keringő műholdak elektronikus rendszereit. A robbanás emellett olyan tartós sugárzáshoz vezetne, amely még éveken át károsíthatná a szennyezett zónán áthaladó eszközöket, katonai és polgári rendszereket egyaránt.

A német űrparancsnokság vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen robbanás az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak akár harmadát is érintheti. A nyugati hadseregek különösen kitettek a veszélynek, mert a jóval nagyobb mértékben támaszkodnak műholdakra, mint az orosz haderő. A Starlink műholdas hálózatot az ukrán hadsereg is használja a fronton, viszont az oroszok is próbálkoznak saját rendszer építésével.

Moszkva hivatalos álláspontja viszont az, hogy hangulatkeltés folyik: Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint túl sok a feltételes mód az anonim forrásokra támaszkodó szövegben, ezért nem lehet komolyan venni.

A berlini orosz követség pedig alaptalan vádakról és propagandakampányról beszélt.

Az oroszok egyébként nem lennének az elsők egy űrfegyver fellövésével. Szeptemberben Troy Menk, az amerikai légierőért felelős miniszter elismerte, hogy az Egyesült Államok úgynevezett „ellenőrző” fegyverrendszert állított pályára, de nem árult el részleteket.

Egy nukleáris fegyver Föld körüli pályára állítása sértené az 1967-es világűrszerződést, amely tiltja tömegpusztító fegyverek elhelyezését az űrben azt viszont nem, hogy az országok más módon, akár egymás műholdjait is megpróbálják működésképtelenné tenni. A BBC szerint Kína is készül ilyen eszköz telepítésére.