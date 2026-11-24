A NATO-tagállamok hírszerző szolgálatai szerint Oroszország még ebben az évben nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat tervez indítani az űrbe.

Két éve, 2024-ben Oroszország tagadta amerikai tisztviselők azon állításait, hogy olyan fegyvert fejleszt, amely az űrben kiváltott nukleáris robbanással képes megsemmisíteni az ellenséges műholdakat. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke most azt közölte, hogy a nem nukleáris eszközök tömeges, katasztrófával fenyegető alkalmazása alapot adhat Oroszország számára megelőző nukleáris csapás megindítására.

A fejleményekről Tálas Péter az InfoRádió kérdésére elmondta: értelmezése szerint ez nem új nukleáris doktrína, hanem a meglévő doktrína politikai és jogi értelmezésének további kiszélesítése. Új elem, hogy a megelőző csapás lehetőségét kifejezetten összeköti a nem nukleáris támadás következményeivel, illetve egy hipotetikus ukrán nukleáris felfegyverzéssel.

A szakértő hangsúlyozta, hogy ez Medvegyev értelmezése, de az állam hivatalos fegyveralkalmazásáról való döntés az orosz elnöknek a joga.

Tálas Péter kifejtette: az üggyel kapcsolatban a Medvegyev által közölt cikken kívül azt is értelmezni kell, hogy miről szól a hírszerzési értesülést. Utóbbi lényege, hogy Oroszország akár 2026 végéig pályára állíthat egy nukleáris robbanóeszközzel felszerelt műholdat, az úgynevezett Szputnyik S-et.

„Ha egy nukleáris robbanás jönne létre a világűrben, annak a közvetlen sugárzása

gyors műholdkárokat okozna a közeli pályákon, de lenne egy tartós sugárzási öv is, ahol fokozatosan, hónapokon, éveken keresztül károsodnának a műholdak.

Emellett elektronikus zavarokat is okozhat egy ilyen robbanás az űrben és a Földön is" – mondta a szakértő. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy ilyen robbanás nem tudna kizárólag nyugati műholdakat megsemmisíteni, orosz, kínai és más országokhoz tartozó műholdakat is veszélyeztetne.

Kérdés, hogy a NATO hogyan reagálna, ha kiderülne, hogy valóban létezik és felkerül egy ilyen orosz eszköz az űrbe. A szakértő szerint nehezen elképzelhető, hogy akár Kína, akár az Egyesült Államok hirtelen úgy döntene, hogy ő is fölküld atomrobbantásra képes műholdat. Ezzel ugyanis egyértelműen megszegné a világűrről szóló szerződést, és ez nem tartozik bele egyik ország stratégiájába sem. „Érdemes külön kezelni a politikai fenyegetést, a fegyverrendszer telepítését, valamint a tényleges alkalmazást” – fogalmazott Tálas Péter.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.