A közös szlovák–lengyel számlálást októberben, két szakaszban végezték el. Először a Magas- és a Nyugati-Tátrában, majd a Bélai-Tátrában mérték fel az állományt. A két ország szakemberei egyidejűleg dolgoztak, így elkerülhették, hogy ugyanazokat az állatokat többször is számba vegyék.

A felmérés során a Tátra szlovákiai részén 603, a lengyel oldalon pedig 269 zergét regisztráltak. Az eredmények alapján nem folytatódott az elmúlt években tapasztalt létszámcsökkenés. Tavaly még 805 példányt számoltak össze, míg az eddigi rekordot 2018 tartja, amikor 1431 zergét vettek nyilvántartásba.

A szaporulat alakulása szintén kedvező. Idén 80 gidát figyeltek meg, míg 2024-ben 67-et, tavaly pedig 69-et. A fiatal állatok aránya így az összes megszámolt zergén belül 7,1-ről 9,2 százalékra emelkedett.

A Tátrai Nemzeti Park zoológusa, Jozef Hybler szerint különösen biztató, hogy ennyi gida élte túl az első hónapokat, hiszen a fiatal állatoknak a ragadozókkal is szembe kell nézniük. A számlálás során egy elpusztult gida tetemére is rábukkantak, amelyet két hiúz őrzött. A Bélai-Tátrában a friss havazás után számos farkasnyomot találtak, a Nyugati-Tátrában pedig hollók próbálták megriasztani a zergéket. A szakember szerint ezek a megfigyelések is jól mutatják, milyen nehéz körülmények között élnek az állatok természetes élőhelyükön, ahol a szélsőséges időjárással is meg kell küzdeniük.

A természetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a zergék védelmének egyik legfontosabb feltétele élőhelyük megőrzése. Ezért arra kérik a turistákat, hogy tartsák be a nemzeti park látogatási szabályzatát, valamint a turistautak szezonális lezárására vonatkozó előírásokat, és ne zavarják a vadon élő állatokat.

A szlovák és a lengyel szakemberek eközben közös kutatási programban is részt vesznek. A projekt célja, hogy korszerű módszerekkel vizsgálják a tátrai zergék és mormoták állományát, és pontosabban feltárják az egyedszám változásának okait. Az így szerzett ismeretek a két faj hatékonyabb, országhatárokon átnyúló védelmét szolgálhatják.

Képünk illusztráció.