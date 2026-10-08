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Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés alelnöke az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Forró két hét jön a parlamentben: a költségvetést is átírhatják

Infostart / MTI

A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását – közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.

A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.

Az Országgyűlés az idei évi költségvetés módosításához, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez, a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja a hétfői napot.

Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.

Kedden a parlament második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.

Ezt követően a parlament lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját. A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.

A szerdai ülésnap a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik. A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.

Napirendre kerül a környezet védelmének általános szabályairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.

Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar–bolgár barátság napjáról és a magyar–székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.

A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament

– ismertette Hallerné Nagy Anikó.

Elmondta, a Fidesz jelzése alapján képviselői mandátumigazolás is lehet, de az ellenzéki frakció nem közölte, hogy ki lehet az új képviselő, ahogy azt sem, hogy kinek a helyére ülhet majd be a parlamentbe.

Hallerné Nagy Anikó arról is beszélt, hogy a bizottság ülésén a szeptember 29-én őrizetbe vett Hankó Balázs (Fidesz) volt kultúráért és innovációért felelős miniszter körül múlt hét hétfőn a Parlamentben kialakult helyzettel kapcsolatban is „hangzottak el észrevételek”.

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Kezdőlap    Belföld    Forró két hét jön a parlamentben: a költségvetést is átírhatják

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