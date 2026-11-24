Azt írták: a száraz hónapok hosszú sorozata után a november meghozta a várva várt csapadékos időszakot, és bár még szűk egy hét hátra van a hónapból, a sokéves átlagnak – ami 48 milliméter – már most közel kétszerese - 85,6 milliméter - hullott országos átlagban. Eddig Baranya megye határhoz közeli településein mérték a legtöbbet, 130 millimétert meghaladó mennyiségeket.

Hozzátették: az idei 11. hónap értékei messze vannak a legcsapadékosabb novembertől, 1965 novemberében ugyanis országos átlagban 128,09 milliméter gyűlt össze. 2023-ban pedig a kilencedik legcsapadékosabbnak adódott november, a lehullott csapadék országos átlaga 105,8 milliméter volt.

Felhívták a figyelmet arra, újabb ciklon alakul ki a Kárpát-medencétől délnyugatra, amely szerdától nedves levegőt hoz, így ismét nagy terület kaphat újabb csapadékot.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Kémesen 141,5 milliméter, Drávaszabolcson 135,7 milliméter, Sellyén 135,3 milliméter csapadék esett novemberben.