A sportvezető - akit október 27-én választottak meg újból az általa 2011 óta betöltött tisztségre, és korábban a Fidesz pártigazgatója, valamint alelnöke volt - a közösségi oldalára kedden feltöltött videóban úgy fogalmazott: hogy nem csupán saját, hanem egyben a ferencvárosi klub nevében is egy levelet visz majd a köztársasági elnöknek.

„Arra kérem, hogy éljen alkotmányos jogkörével. Vizsgálja meg, hogy nem ellentétes-e az alaptörvénnyel és ha úgy ítéli meg, hogy a jogállam alapelvei sérülnek, akkor ne írja alá, hanem küldje el a törvényt az Alkotmánybíróságnak” – közölte Kubatov Gábor, aki hozzátette: az Országgyűlésnek benyújtott sportösszeférhetetlenségi törvényjavaslat és annak módosítása „súlyos, alkotmányos aggályokat vet fel”. Kiemelte: a javaslat szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az egyesülési jogot, személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget.

„A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit” – fogalmazott a klubelnök. Kiemelte, „az alaptörvény nyolcadik cikkében biztosított egyesülési jog demokratikus és alkotmányos működésünk egyik legfontosabb alapja.”

Kubatov Gábor hangsúlyozta, ez az ügy messze túlmutat a Ferencvároson, minden magyar sportegyesületről és civil közösségről szól, amely saját alapszabálya szerint él.

Az Országgyűlés által kedden elfogadott törvényjavaslat mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak.

Kimondja: ezen megbízatása megszűnését követően az érintett négy évig nem lehet ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Egy másik módosítás alapján ilyen tisztségre vagy munkakörbe nem választható meg, aki hivatali ideje alatt az állami támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az állami támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, és emiatt a támogató azt visszavonta vagy a szerződéstől elállt.

A sportösszeférhetetlenségi törvény Kubatov Gábor mellett többek között Deutsch Tamást, az MTK elnökét, Szijjártó Péter, a Kispest-Honvéd elnökét, Csampa Zsoltot, a vívószövetség és Polyánszky Zoltánt, a sakkszövetség elnökét is érinti.

A törvénytervezet hatására múlt hétfőn lemondott Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.