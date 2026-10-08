Orosz pestiskutató rejtélyes halála: megszólalt az amerikai elnök

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az amerikai fél további információkat vár az esetről. Hozzátette: Oroszország kevés tájékoztatást ad, ugyanakkor azt közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

Az irkutszki pestiskutató intézet 28 éves munkatársa október 2-án halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, és a vizsgálatok nem mutatták ki azokat a kórokozókat, amelyekkel munkája során kapcsolatba került. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) további információkat kért Moszkvától a halál pontos okának tisztázására.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) rendkívül alacsonynak tartja az Egyesült Államokat fenyegető kockázatot. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély.