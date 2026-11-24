A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette, hogy mérföldkőhöz érkezett az M1 metróvonal felújításának és Rákosrendezőig történő meghosszabbításának előkészítése. A tervek szerint, ha minden rendben megy, 2027 első felében írhatják alá a szerződést, legkorábban 2029 végére készülhetnek el a terv- és tenderdokumentációk. Ezt követi a kivitelezői tender, majd az építkezés, ami a legjobb esetben is átcsúszik a következő évtizedre, amikor új városvezetés és új kormány lesz. Ráadásul mindez fennakadhat egy bukkanón – írja a Népszabadság.

Mint arra a lap felhívja a figyelmet, a Raiffeisen Ingatlan Zrt. két budai Allee bevásárlóközpont méretű épületegyüttes – irodaház, szálloda, bevásárlóközpont – építését jelentette be 2007-ben a Mexikói út, az Erzsébet királyné útja, a Columbus utca és az M3-as autópálya bevezető szakasza által határolt területen. A projekt részét képezte volna kettő, összesen több mint 1000 autó befogadására képes P+R parkoló építése is.

Az akkor még Demszky Gábor főpolgármester által vezetett Fővárosi Közgyűlés hozzájárult a szabályozási keretterv megvalósításhoz szükséges módosításhoz, ugyanis a beruházó Raiffeisen több ígéretet is tett: vállalta egy új alagút építését a kisföldalatti vonalhosszabbításához, illetve egy új irányítóépületet a Budapesti Közlekedési (BKV) Zrt.-nek. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a BKV még 2006 júniusában eladta a terület földhasználati jogát a Raiffeisen Ingatlan Zrt. által létrehozott SCT Milfav Ingatlanfejlesztő Kft.-nek.

A terület tulajdoni lapját 2020 júniusában módosították: a földhasználati jog az eredeti 2006. június 23-án kelt szerződés szerinti tartalommal a Millenium-One Ingatlanfejlesztő Zrt.-re szállt jogutódlással. A cég tulajdonosa a Remint Zrt., amelynek egyedüli részvényese Vancskó László, aki a plázaügy idején még a Raiffeisen Ingatlanfejlesztő Zrt. vezetőjeként nyilatkozott az ügyről.

A BKV a lap megkeresésére azt nyilatkozta, hogy az ingatlanra bejegyzett földhasználati jog nem akadályozza a telephely átépítését, azt viszont nem tagadta a közlekedési vállalat, hogy a földhasználati jog szükségessé teszi az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosulttal a tervek egyeztetését, mivel azt a jogosult ingatlanfejlesztési terveivel is össze kell hangolni.

A BKV azt is hozzátette, hogy nem ismeri a jogosult ingatlanfejlesztési céljait, ugyanis több mint 20 év telt el a megállapodás megkötése óta, így a projekt a céggel történő egyeztetések során ismerhető csak meg.