A törvények és törvénymódosítások mellett volt szavazás Magyar Péter kormányfő mentelmi jogáról, valamint a Független Közmédia Testület egyes ellenzéki tagjairól is.

Így fizetnek a gazdagok

A képviselők 134 igen, 49 nem, hét tartózkodás mellett elfogadták a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot, így a jövőben adót kell fizetni az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után. Az adó alapját a nettó vagyon összegének 1 milliárd forintot meghaladó része képezi. Az adó mértéke az adóalap 99 milliárd forintot meg nem haladó része után évi 1 százalék, a 99 milliárd forintot meghaladó része után 1,5 százalék.

A belföldi adóalany adókötelezettsége a belföldi és külföldi vagyonára is kiterjed, míg a külföldi adóalanyt csak a magyarországi vagyonelemek tekintetében terheli korlátozott adókötelezettség.

Az adómegállapítás évente egyszer, a tárgyév utolsó napján fennálló vagyonállapot alapján, önbevallással történik. Bevallást csak annak kell benyújtania, akinek ténylegesen adófizetési kötelezettsége keletkezik.

A törvény a kihirdetése utáni 31. napon lép hatályba. Az első adókötelezettség alapja a 2026. december 31-én fennálló vagyonállapot, az első bevallás és adófizetés határideje 2027. augusztus 31-e.

Vagyonosodás

Az Országgyűlés 139 igen szavazattal – 49 nem ellenében – változatlan formában elfogadta a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a politikusok vagyongyarapodási vizsgálatának szabályait rögzítő, a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényt.

A jogszabály megállapítja az adóhatóság egyedi kockázatelemzési eljárásának szabályait, amelynek célja az adókötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő kockázatok azonosítása, különös figyelemmel a feltárt vagyongyarapodáshoz kapcsolódó közteherfizetési kötelezettségek teljesítésére. Az eljárást az adóhatóság az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, továbbá a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos, valamint ezen személyek hozzátartozói esetén folytatja le.

Családi pótlék, anyák szja-kedvezménye

A képviselők 135 igen, 47 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett fogadták el a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő törvénymódosítást a kormány előterjesztésére.

Jövő január elsejétől a családi pótlék havi összege

az egygyermekes családoknál 24 400 forint,

a kétgyermekeseknél gyermekenként 26 600 forint,

három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint lesz.

Kétszeresére emelkedik az összeg az egyedülálló szülőknek is, ők

egy gyermek után 27 400 forintot, két gyermek esetén gyermekenként 29 600 forintot, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 34 000 forintot kapnak.

A családi adókedvezmény változatlan feltételekkel és összegben megmarad.

Átalakul a gyermeket nevelő anyák szja-mentességének rendszere, és

2027-től valamennyi, édesanyáknak járó adómentesség esetében havi 1 millió forintos jövedelemkorlát lép életbe.

A három vagy több gyermeket nevelő anyák továbbra is élethosszig jogosultak maradnak az adómentességre, míg az egy gyermeket nevelő anyák 30. életévük betöltésének évéig, a kétgyermekes anyák 40. életévük betöltésének végéig vehetik igénybe a kedvezményt.

Nem valósul meg ugyanakkor az adómentesség kiterjesztése 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, majd 2029-től az összes két gyermeket nevelő anyára. Erről 2025-ben, az előző kormányzati ciklusban fogadtak el jogszabályt.

Fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés Az Országgyűlés – a mentelmi bizottság javaslatával összhangban – 47 igen, 135 nem és 1 tartózkodó szavazattal fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság Magyar Péter miniszterelnök, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban kérte. Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke a Facebookon 2026. július 9-én közzétett, külföldi hivatalos látogatásait érintő négy miniszterelnöki bejegyzése miatt tett feljelentést. Magyar Péter azt vetette fel, hogy az adófizetők állták a köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe, illetve, hogy az egyik lányának születésnapját ünnepelték kétnapos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen. A feljelentő szerint a kifogásolt közlések a valóságot teljes mértékben elferdítik, eltorzítják, és a valótlan tényállítások csakis azt a célt szolgálják, hogy a személyét a nyilvánosság előtt lejárassa, hitelességét csökkentse, a belé vetett közbizalmat erodálja. Az ilyen tartalmú vádak a hivatali hatalommal való visszaélés gyanúját keltik, amely különösen alkalmas a becsülete és a személye iránti társadalmi megbecsülés csorbítására. Sasi-Nagy Edit (Tisza) a döntés előtt arról beszélt, hogy a miniszterelnök kérdéseket tett fel, amit rágalmazásként értékelt a feljelentő. Meggyőződése, hogy a közéleti szereplőknek a közpénzzel összefüggő kérdésekre választ kell adniuk, nem büntetőeljárással fenyegetni azokat, akik a kérdéseket megfogalmazzák - hangoztatta. A mentelmi bizottság – három nem és három igen szavazattal – nem hozott a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló javaslatot, ezért a bizottság azt javasolta, hogy Magyar Péter mentelmi jogát ne függesszék fel.

Kata-változások

A képviselők 135 igen, 48 nem és hat tartózkodás mellett elfogadták a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvényjavaslatot.

A jövőben a fő foglalkozású egyéni vállalkozók mellett a mellékállásban vagy nyugdíj mellett vállalkozók, a külföldön biztosított emberek, a diákok, valamint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők is választhatják a katát.

A törvény megnyitja a lehetőséget arra, hogy a katások számlázhassanak cégeknek, vállalkozásoknak is. Az innen származó bevételek után a 22 millió forintos éves bevételi értékhatárig 15 százalék, de legalább 100 000 forint havi adót kell fizetni.

Változik a bevételi értékhatár, illetve a havonta fizetendő tételes adó összege is. A jelenleg katázóknak a törvény átmeneti időszakot biztosít. Részletek itt.

Nem szavazták meg Dörner Györgyöt és Klausmann Viktort sem Többedszerre sem választotta meg a közmédia-vállalatot és a nemzeti hírügynökséget működtető társaságok tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testületbe (FKT) a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjét az Országgyűlés.

A Fidesz által javasolt Klausmann Viktor újságíró, üzletember 100 igen, 67 nem és 22 tartózkodó szavazatot, míg a Mi Hazánk által delegált Dörner György színész, rendező 85 igen, 77 nem, valamint 26 tartózkodó szavazatot kapott.

Az Országgyűlés szeptember 8-án hat tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke. Mellette Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György nyert mandátumot.

Az ellenzéki pártok több jelöltje sem kapta meg korábban a tisztség elnyeréséhez szükséges szavazattöbbséget. A KDNP által jelölt Koncza Attilát ugyanakkor november 3-án beválasztotta az FKT-ba a törvényhozás.

Élesedik a reklámadó

A képviselők 134 igen, 49 nem szavazattal fogadták el az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormányzati előterjesztést.

A jogszabály a vagyonarányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében 2027. január 1-jétől ismét bevezeti a reklámadó-fizetési kötelezettséget. A törvénymódosítás megszünteti a reklámközzétevők esetében a teljes adóalapra vonatkozó, 2019. július 1-jétől bevezetett 0 százalékos adókulcsot, és helyette egy több sávból álló, progresszív rendszert vezet be.

Fizetnie kell az adót a hirdetéseket elhelyező cégeknek (óriásplakátok stb.) és a médiavállalkozásoknak (újságok, rádiók) is.

Januártól 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum

Januártól 1-jétől 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, miután a parlament 189 igen, egy nem szavazattal elfogadta az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő, kormány által kezdeményezett módosításáról szóló javaslatot.

A nyugdíjminimumot a továbbiakban minden év januárjában a nyugdíjemelés mértékének megfelelően kell növelni.

A jövő évtől a 65 évesnél idősebbek rokkantsági és rehabilitációs ellátásának összege sem lehet alacsonyabb az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegénél.

A jogszabály vitájában elhangzott, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat sávosan zárkóztatják fel.

Az árvaellátás legkisebb összege havi 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege tíz százalékkal lesz magasabb, az időskorúak járadékának jogosultsági jövedelemhatára és az ellátás összege megduplázódik.

A jogszabály indoklásából kiderül, hogy az előírt biztosítási idővel nem rendelkező, méltányosságból megállapított kivételes rokkantsági ellátásban részesülőkre nem alkalmazható az öregségi nyugdíjminimum, ahogyan a szintén méltányosságból megállapított kivételes öregségi nyugdíjban részesülőkre sem.

Vége az árrésstopnak az élelmiszereknél és a drogériai termékeknél

Megszűntette az árrésstopot az élelmiszereknél és a drogéria termékeknél, valamint eltörölte a vállalkozások kötelező kamarai hozzájárulását kedden a parlament.

Az Országgyűlés 135 igen 49 nem 6 tartózkodó szavazattal elfogadta a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosítását, amely megszünteti az élelmiszer és drogéria termékre vonatkozó árrést.

A kormány álláspontja szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása, amelyet az egyenlő versenyt korlátozónak tartanak. A fogyasztóknak az az érdekük, hogy megfizethető áron, megfelelő minőségű és széles választékban rendelkezésre álló termékeket tudjanak vásárolni és a kivezetés lehetőséget adhat szélesebb körű és nagyobb árengedményekre.

Emelkedő jövedéki adó

Az egészségre káros, magas alkoholtartalmú alkoholtermékek, például a pálinka vagy vodka, és a köztes alkoholtermékek, például vermutok és likőrök jövedéki adómértéke jövő januártól 12 százalékkal emelkedik, a szivarok és a szivarkák esetében pedig 14-ről 21 százalékra emelkedik a jövedéki adó.

A magas üzemanyagárakra tekintettel ugyanakkor a prémium üzemanyagok (benzin, gázolaj) és a kerozin jövedéki adómértékeinek 2027-es valorizációját fél évvel elhalasztják.

Új adókulcs a nagyvállalatoknak

Tizenöt százalékos nagyvállalati adókulcs létrehozásáról döntött az Országgyűlés, miután 135 igen szavazattal, 55 nem ellenében elfogadta az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról szóló javaslatot kedden a kormány kezdeményezésére.

Az új adókulcsot azon nagyvállalati adóalanyoknál vezetik be, amelyeknél az éves bevétel az adóévet megelőző második adóévben elérte az 500 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Az új szabályok hatálya alá nem tartozó vállalkozásoknál marad a kilenc százalékos adókulcs.

A módosítás értelmében januártól új csoportos társasági adóalanyt az összevont beszámolóba bevont vállalkozások hozhatnak létre, amennyiben mérlegfordulónapjuk azonos, és valamennyi vállalkozás ugyanazon számviteli standardot alkalmazza.

Bevezet a szabályozás egy különálló adóalap-levezetést a nagyvállalati adóalanyi körre, hogy a globális minimumadó feltételrendszeréhez közelítő adóalapmegállapítás váljon lehetővé.

Eltörlik a vállalkozások kötelező kamarai hozzájárulását

A vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről döntött az Országgyűlés, miután 190 igen egyhangú szavazattal elfogadta a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot kedden.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő szakmai és törvényes működésének biztosítása érdekében a kormány első intézkedésként 2027-től megszünteti a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét.

Ennek eredményeként a jövő évtől egyetlen vállalkozás sem lesz köteles kamarai hozzájárulást fizetni, így anyagi és adminisztratív terheik csökkennek, illetve egy olyan fizetési kötelezettséget törölnek el, amelyért a legtöbb vállalkozás kézzelfogható szolgáltatásban nem részesült.

További döntések

Megszűnik a sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalóinak eddigi kivételes helyzete: a jövőben ők is csak az általános bevételi határig, 60 millió forintig választhatják az ekho szerinti közteherviselést.

Januártól megszűnik a tao-törvény által szabályozott látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, és új sportfinanszírozási rendszert vezetnek be.

Jövőre a cégek legfeljebb évi 50 millió forintig költhetnek adómentesen éttermi vagy cukrászdai reprezentációs költségekre az eddigi 100 millió forint helyett. Új rendszer lesz érvényes a külföldi előadóművészeknek, sportolóknak kifizetett díjazás utáni adókötelezettség teljesítésére, ezt a jövőben a gázsit kifizető magyar szervezőnek kell levonnia és befizetnie. Jövőre mégsem emelkedik 50 százalékra az átalányadózó egyéni vállalkozók általános költséghányada, marad a jelenlegi 40 százalék.

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója – azaz a banki extraprofitadó – 2027-ben is fennmarad, a biztosítási adóban januártól megszűnik a sávozás, továbbá a kiskereskedelmi adó is fennmarad a második legalacsonyabb kulcs 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelésével. A lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára ötvenezer forintról 150 ezer forintra emelkedik, az illeték tételes felső korlátja pedig húszezer forintról harmincezer forintra nő.

Jövő július 1-jétől lépcsőzetesen kötelezővé válik a digitális (tranzakciószintű) áfabevallás, fokozatosan minden cégnek elektronikus rendszerben kell beadnia azt. Jövő januártól a jegyeladásról nem kell külön nyugtát kiállítaniuk a közösségi közlekedési szolgáltatóknak, és több idő, az eddigi 3 helyett 7 nap lesz a kézi nyugták lejelentésére.

Jövőre is megmarad a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs az új építésű lakások eladásakor.

Meghosszabbodik a fordított adózás azokban az ágazatokban, ahol az idén ez lejárt volna, így továbbra is a vevő fizeti meg az áfát az eladó helyett.

A cégautóadó esetében 2027. január 1-jétől a 120 kW-nál magasabb teljesítményű személygépkocsiknál sávos adómértékrendszer léptet életbe. Korábban 120 kW felett egységes volt az adó, januártól viszont a nagyobb teljesítmény után több adót kell fizetni, és megszűnik az a lehetőség is, hogy a cégek az összes cégautójuknál levonhatják a befizetett éves gépjárműadót a cégautóadóból. Ez 2027-től cégenként csak egyetlen autóra lesz érvényesíthető.

Sávos mértékben emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a foglalkoztatotti létszámtól függően.

Az Országgyűlés 135 igen, 49 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását. Az indoklás szerint az előterjesztés célja az, hogy a nyáron kezdődött átvilágítás után végleges, hosszú távon fenntartható működési modellt hozzanak létre az agrárkamarában annak érdekében, hogy az politikai befolyástól mentesen, szakmai alapon, átláthatóan és hatékonyan lássa el közfeladatait. Szabályozták a küldöttgyűlés, az elnökség összetételét, feladatait.

Kivezetik az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők fényképes igazolványát, mert közhiteles nyilvántartásuk a kormányzati portálon elérhető.

A nagyvállalkozások a jövőben csak akkor vehetik igénybe a fejlesztési adóbevételt, ha egy minimum kutatás-fejlesztési költségnövekményre vonatkozó követelményt teljesítenek.

A társasági adót érintő módosítás, hogy a fejlesztési tartalék felhasználási kötelezettségének 4 adóéves időtartama elemi kár esetén 5 adóévre hosszabbodik.

Már idén decemberben megkaphatják a gazdák a kárenyhítési előleget, miután az Országgyűlés 135 igennel, 46 nem és 8 tartózkodás ellenében elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslatot.