Gajdos László elmagyarázta, miért nem hosszabbítják meg teljeskörűen a fakivágási tilalmat

Gajdos László Facebook-bejegyzésében azt írta: a teljes tilalom fenntartása lakossági fűtési válságot és milliárdos kártérítési pereket okozott volna.

A miniszter hozzátette, hogy a moratóriumot szeptember 30-ig rendelte el és az volt a célja, hogy időt nyerjenek, áttekintsék, milyen állapotban vették át az ágazatot 16 év után, valamint hogy az átalakítás megkezdéséig ne történjen visszafordíthatatlan lépés. Úgy fogalmazott, hogy az örökölt helyzet rosszabb és bonyolultabb volt, mint várta, a szerződéses kötelezettségek miatt pedig teljesen meg van kötve a kezük – számolt be róla a 10perc.hu. A bejegyzés szerint

az állami erdőgazdaságok évente nagyjából 4 millió köbméter fát termelnek ki.

Ebből 1,3 millió köbméter tűzifa lesz,

1,4 millió köbméter a faiparba kerül,

700 ezer köbméter erőművekbe megy,

600 ezer köbmétert pedig külföldön adnak el.

Az új szemléletben a most profitorientált állami erdészeti társaságok helyett nonprofit rendszert építenének. A jövőben természetvédelmi célú beavatkozásokat, örökerdő-üzemmódot vagy ezek valamilyen keverékét alkalmaznák, a cél pedig a folyamatos erdőborítás. A klímaváltozás miatt szerinte az erdőterület növelése mellett egyre inkább az erdők ellenálló képességére kell figyelni.

A miniszter hozzátette, hogy az erdőgazdaságok szerződéseit folyamatosan felülvizsgálják, különösen a biomassza-erőművekkel kötötteket.

„Legyen világos az álláspontom: nem támogatom a fatüzelésű energiatermelést”

– írta Gajdos.

A politikus kifogásolta, hogy civilek fizetett hirdetésekben támadják. Szerinte ezzel nem segítik, hanem gyengítik a megújulást, pedig a célokat illetően lényegében egyetértenek. Azt elfogadja, hogy gyorsabb változást szeretnének és bizalmatlanok, a különbséget azonban a felelősségben látja.

„Minket köt a felelősség, őket nem” – folytatta.

Gajdos László szerint aki a moratórium meghosszabbítását követeli, annak vállalnia kell, hogy 1,5 millió családnak megmondja: télen nem lesz mivel fűteniük.

Emellett vállalnia kell a biomassza-üzemeknek és faipari cégeknek járó többmilliárdos kártérítést és több ezer munkahely megszűnését is.