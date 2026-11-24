Erdélyi Ákos elmondta: az előterjesztés kapcsán a legnagyobb probléma, hogy megkülönböztetnénk a fizetési módszert. Egy meghatározott időre szóló parkolóhelyre a jegy készpénzzel drágább lenne, mint ha mobiltelefonnal, sms-sel vagy alkalmazással tennénk.

„Véleményem szerint a készpénz használata alapvető jog, így nem érhet senkit anyagi hátrány pusztán azért, mert a digitális megoldások helyett készpénzzel szeretne fizetni. Miközben

átlagban 3-4 százalékos áremelések várhatóak azok számára, akik továbbra is készpénzzel szeretnének vásárolni”

– hangsúlyozta.

Kiemelte még, hogy az előterjesztésben szerinte elismeri a városvezetés, hogy a parkolásoknak csupán 35 százaléka történt mobillal, így jelentős részben, 65 százalékban készpénzzel fizettek, a parkolást igénybe vevők többsége számára tehát a tervezett változtatás hátrányos lenne.

Kiemelte: személyes tapasztalatai alapján főként az idősebb korosztályt fogja ez érinteni.

„A Pénzügyi Bizottságnak az ülésén a jegyző azt mondta, hogy ő azt a tájékoztatást kapta, hogy

nem ütközik alaptörvénybe a megkülönböztetés, mivel a készpénzhasználatot ugyanúgy garantálni fogják, csa megkülönböztetik a díjszabást az ő esetükben.

Viszont én továbbra is úgy tartom, hogy a készpénzzel fizetők azok nem lehetnek másodrendű állampolgárok, és ellenzem ezt a fajta kettős díjszabást” – fogalmazott.

Erdélyi Ákos elmondta: ő nem fogja támogatni az előterjesztést és reménykedik benne, hogy a Fidesz-KDNP, vagyis a város vezetése is átgondolja ezt az előterjesztést.

„Éppen a KDNP volt az, amely Budapesten az Alkotmánybírósághoz fordult azért, mert eltörölték a készpénzes fizetési lehetőséget a parkolás kapcsán, így kíváncsi leszek rá, hogy a helyi KDNP hogyan fog dönteni az előterjesztés kapcsán” – tette hozzá.

A cikk Gulyás Ákos interjúja alapján készült.