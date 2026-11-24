A jegybankelnök a 30. Alföldi Közgazdasági Napok alkalmából megrendezett Alföld Economic Forumon tartott előadásában azt hangsúlyozta, hogy a megfelelő gazdasági előkészítés nélküli, gyors csatlakozás kockázatos lenne. Magyarország jelenleg az euróövezeti csatlakozás négy legfontosabb feltétele közül csak az inflációra vonatkozó kritériumot teljesíti – közölte.

Varga Mihály ismertette: a legutóbbi Eurobarométer-felmérés szerint a magyar felnőtt lakosság 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ugyanakkor mindössze 22 százalék tartja erre felkészültnek az országot. A jegybankelnök szerint ez is a jól előkészített csatlakozás szükségességét támasztja alá.

Az euró bevezetésének előnyei között említette az alacsonyabb finanszírozási költségeket, az olcsóbb hiteleket és az árfolyamkockázat megszűnését. A sikeres csatlakozáshoz a költségvetési hiány mérséklésére, a termelékenység növelésére és a versenyképesség javítására is szükség van – fűzte hozzá.

A kedvezőbb hitelfeltételeket a lakáshitelezés példájával szemléltette. Elmondta: Magyarországon a piaci lakáshitelek kamata 7 százalék körül alakul, az ennél kedvezőbb konstrukciókhoz pedig állami támogatásra van szükség. Az euróövezet alacsonyabb kamatszintje önmagában is lehetővé tehetné az olcsóbb lakáshiteleket, így a költségvetésre is kisebb teher hárulna – fejtette ki.

Az euró bevezetésével a pénzváltás költsége is megszűnhetne:

a jegybankelnök szerint a magyar lakosság mintegy 130 milliárd forintot költ a forint és az euró közötti átváltásra.

A közös fizetőeszköz a külkereskedelmi kapcsolatokat is tovább erősíthetné, bár Magyarország gazdasága már most is szorosan kapcsolódik az euróövezethez – mondta.

Varga Mihály ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az alacsonyabb kamatok a hitelezés túlzott felfutását is előidézhetik, ami eszközárbuborékok kialakulásával járhat. A kockázatok kezeléséhez megfelelő pénzügyi szabályozásra lenne szükség, az ország pedig az euró bevezetésével elveszítené önálló monetáris politikáját.

A felkészülés egyik meghatározó feladatának a termelékenység javítását nevezte. Magyarországon az elmúlt években a munkaerőköltségek a termelékenységnél gyorsabban emelkedtek, ezért a tartós bérfelzárkózás feltétele, hogy a bérek és a termelékenység növekedése összhangba kerüljön egymással – hangsúlyozta.

Közölte: a költségvetési hiány tartósan 3 százalék alá csökkentése további intézkedéseket igényel. A versenyképesség erősítéséhez a kutatás-fejlesztés, az innováció, az oktatás és az energiahatékonyság fejlesztését is fontosnak nevezte. Az euró önmagában nem oldja meg az ország gazdasági problémáit, de megkönnyítheti azok kezelését – fogalmazott.

Felidézte: Magyarország 2004-ben határidő nélkül vállalta az euró bevezetését. A feltételek, később a politikai szándék hiánya, majd a válságok akadályozták a csatlakozást. Az elmúlt évek stagnálását követően idén és jövőre 1,5-2 százalékos gazdasági növekedést tart lehetségesnek.

A világgazdasági kihívások között a deglobalizációt, a dekarbonizációt, az eladósodást, a demográfiai változásokat és a digitalizációt említette. Szerinte Európa világgazdasági súlya csökken.

A jegybankelnök szerint a gazdasági kritériumok teljesítésén túl a csatlakozási szándék hivatalos meghatározására, a belépési árfolyam rögzítésére, a bankunióhoz való kapcsolódásra és jogharmonizációra is szükség lesz. Hangsúlyozta, hogy a következetes gazdaságpolitikát az euró bevezetése után is fenn kell tartani.

A csatlakozás lehetséges időpontjára vonatkozó közönségkérdésre válaszolva Varga Mihály elmondta: az ütemet a kormány határozza meg. A miniszterelnök és a pénzügyminiszter nyilatkozatai alapján lehetséges forgatókönyvként említette, hogy 2030-ig teljesülhetnek a feltételek, így 2032 lehet a legkorábbi reális időpont. Hozzátette: ez csupán hipotézis, és hivatalos döntés még nem született a csatlakozás kezdeményezéséről.

Az Alföld Economic Forumot a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara és a Magyar Közgazdasági Társaság Békés Megyei Szervezete rendezte.

Dux László, az egyetem rektora a fórum megnyitóján mondott beszédében kiemelte: az intézmény küldetésének tekinti az alföldi térség tudományos és oktatási fejlődésének, valamint szakember-utánpótlásának támogatását. Elmondta, hogy az egyetem hallgatóinak száma az elmúlt néhány évben négyszeresére nőtt; az intézmény ezzel is hozzájárulhat a régió gazdasági, szociális és kulturális fejlődéséhez.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök köszöntőjében felidézte az egyházmegye (az egyetem fenntartója) és a Gál Ferenc Egyetem szerepét a negyvenéves békéscsabai felsőoktatásban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az evangéliumban a közgazdasági és pénzügyi életre vonatkozó, időtálló alapelvek és tanácsok is olvashatók.