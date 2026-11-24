A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják – számolt be a hellogod.hu.

A Duna érintett szakaszán a reggeli órákban több rendőrautó és mentő is megjelent, a hatóságok pedig a helyszínelés idejére lezárták az Ilka-patak zsilipje körüli területet.

Olvasói jelzés szerint a lezárás miatt a reggeli órákban az arra kocogókat sem engedték át a szakaszon. A lap információja szerint

az elhunyt egy 62 éves férfi,

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

aki nem helyi lakos volt. A rendőrség közlése szerint az ügyben nem történt bűncselekmény, a haláleset pontos körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban tisztázzák.

Gyilkosság Győrben

Szintén kedd délelőtt történt egy másik haláleset is az országban: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába arról érkezett bejelentés, hogy Győr külterületén lövéseket hallottak, a kiérkező rendőrök pedig egy nő holttestét találták meg a helyszínen.

Közben kiderült, hogy az ügyben elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Fülöp József Attila elle. A rendőrség honlapja szerint az 53 éves helyi férfit emberölés miatt keresik.

A 24.hu úgy tudja, hogy a győri születésű férfi egy ismerőse volt az áldozatnak.