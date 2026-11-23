Hószállingózásról, hózáporról érkeztek jelentések hétfő kora délután Pest megye nyugati településeiről: az Időkép észlelői Solymáron, Ürömön, Nagykovácsiban is lefotózták a hószállingózást. A felhővonulat Budapestet is elérte, a XI., XXII. kerületből, illetve Budaörsről is azt jelentették észlelők, hogy különböző intenzitású hószállingózást tapasztaltak. Esett valamennyi a Normafán is.

A csapadék mennyisége nem nagy és a hó nem marad meg.

Délután Velencét, illetve Kaposvárt és térségét hószállingózás lepte meg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont havazik, illetve havas esős esik. Nyíradonyból is hóesést jelentettek. Erdőkürtön hófúvást tapasztalt az egyik észlelő.

Visegrádon rövid, de intenzív havazás volt.

Késő délutáni helyzetkép az Időkép oldalán: