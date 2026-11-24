A Fifa Forward Enterprise (FFE) létrejöttéről szóló dokumentumból kiderüt, hogy FIFA pénzügyi osztályát megkerülve adta volna el Gianni Infantino FIFA-elnök a világbajnokságok és más FIFA-tornák kereskedelmi jogait – írja a The Guardian cikke nyomán a hvg.hu.

Az FFE-botrány még a nyári világbajnokság után robbant ki, mikor kiderült, hogy Infantino ebbe a leányvállalatba szervezte volna ki a FIFA alá tartozó versenysorozatokat, amelyekbe így külső befektetők is beszállhattak volna, felrúgva a futballtörténelem alapvető hagyományait.

Miután a terv kiszivárgott, az Európai Labdarúgó szövetség (UEFA) mind az 55 tagállama megvonta támogatását Gianni Infantinótól, és a lemondását követelték.

Az elképzelés a FIFA-n belül is felháborodást keltett, a szervezet operatív igazgatóját, Kevin Lamourt konkrétan azért bocsátották el, mert nem támogatta az elnök tervét.

A The Guardian hozzájutott a FIFA belső dokumentumaihoz, amikből részleteket osztott meg. A terveket két nappal a 2026-os világbajnokság döntője előtt, július 17-én dolgozták ki, eszerint a FIFA-versenyek kereskedelmi jogait a profitorientált FFE kezelte volna, akik több szakaszban, 12 évekre bontott szerződésekkel legfeljebb 96 évig birtokolhatták volna a legnagyobb futballtornák jelentős részének jogait.

A FIFA továbbra is 51 százalékos többségi tulajdonos maradt volna az FFE-ben, a maradék 49 százalékot viszont magánbefektetők vásárolhattak volna meg. A vállalatban óriási vezetői bónuszok lettek volna, a vállalatvezetőknek akár a részvények 5 százalékát is odaadhatták volna ösztönzőként.

Az igazgatósági ellnök Gianni Infantino lett volna, az viszont nem derült ki a dokumentumokból, hogy ő személyesen részesült volna-e a jelentős anyagi haszonból.

A részvények megvásárlására nem írtak volna ki nyílt pályázatot, sőt még a FIFA saját pénzügyi osztálya sem vett volna részt az üzleti feltételek megalkotásában.

Bár egy darabig kérdéses volt a fennmaradása, Gianni Infantino végül megőrizte FIFA-elnöki pozícióját, és jó eséllyel újabb 4 évig töltheti majd be a tisztséget. A 2027. márciusi elnökválasztáson két ellenfele van, a francia szövetség (FFF) elnöke, Philippe Diallo, illetve egy japán sportvezető, Kozo Tashima.