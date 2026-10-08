Továbbra is letartóztatásban marad Bús Balázs

Minderről az Indexet Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatta.

A döntés értelmében a kényszerintézkedést október 25-ig hosszabbították meg. A folyamatban lévő ügyben most az ügyészségen a sor: a hatóságnak a jelenlegi hosszabbítás lejárta előtt legalább öt nappal kell indítványt tennie arról, hogy a jövőben is indokoltnak tartja-e a kényszerintézkedés fenntartását.

Bús Balázs letartóztatását eredetileg június 25-én rendelték el. Ez a jogszabályok alapján azt jelenti, hogy december 25-ig még az ügyiratok alapján hozhat döntést a bíróság, ezt követően egy esetleges újabb hosszabbításról már csak ülés megtartása mellett dönthetnek.