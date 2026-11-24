Közel 500 vendég és szakértő, közöttük 50 vezető innovatív izraeli cég, magasszintű kormányzati és tudományos szereplő részvételével rendezték meg november 24–25-én a budapesti Strategic Innovation Forum 2026 konferenciát és üzleti találkozót. A tanácskozás azt vizsgálta, hogyan segíthetik az izraeli technológiák és a közös fejlesztések a magyarországi vízhiány kezelését, az energiabiztonság erősítését és az infrastruktúra korszerűsítését.

A rendezvény keretein belül mintegy 50 vezető izraeli innovatív cég és közművállalat több, mint 100 kétoldalú megbeszélésen osztotta meg tapasztalatait a magyar vállalkozásokkal és kormányzati, valamint közműcégek képviselőivel.

A fórumon jelentős előrelépés történt a két ország közötti tudományos és oktatási együttműködésben is. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és az izraeli

Negevi Ben-Gurion Egyetem megállapodása a két intézmény tudományos és oktatási kapcsolatainak erősítését szolgálja. Az együttműködés lehetőséget teremt hallgatói, oktatói és kutatói csereprogramokra, közös kutatási projektekre és oktatási programokra, valamint a tudományos eredmények megosztására.

A Soproni Egyetem és az izraeli Kinneret Innovation Center a klímavédelem, a fenntarthatóság és az erdőgazdálkodás területén kötött együttműködési megállapodást. A partnerek közös kutatási és technológiai projektek előkészítésére, szakértői látogatásokra és oktatási programokra teremtenek lehetőséget. A kiemelt témák közé tartozik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a tájrehabilitáció, a vízgazdálkodás és a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazása.

Kiemelt probléma Magyarországon ma a víz- és energiabiztonság a legégetőbb problémák közé tartozik. Ezt támasztja alá a konferenciát és üzleti találkozót szervezők közleménye szerint az IoD Magyarország Egyesület 31, különböző ágazatokban működő vállalkozás válaszain alapuló, nem reprezentatív felmérése is. Ennek eredménye szerint az előző egy év leggyakrabban említett kihívása a magas energiaköltség (51,6 százalék) és a szélsőséges időjárás (41,9 százalék) volt. A következő három évben a válaszadók 64,5 százaléka saját energiatermelést vagy energiatárolást, 61,3 százaléka energiafogyasztást csökkentő intézkedéseket, 25,8 százaléka pedig víztakarékossági fejlesztést tervez. A válaszadók a beruházások fő akadályaként a magas költségeket (74,2 százalék), a bizonytalan megtérülést (45,2 százalék) és az engedélyezési követelményeket (41,9 százalék) jelölték meg. Egy új technológia kipróbálását 80,6 százalékuk szerint a kedvező finanszírozás vagy a pályázati források elérhetősége segítené.

Kelemen Ágnes, vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár megnyitóbeszédében hangsúlyozta a víz- és energiabiztonság fontosságát, és az új szemléletmód, valamint az innovatív technológiák szükségességét. Kiemelte, hogy Magyarország nagy érdeklődéssel tekint az izraeli vállalkozásokkal való együttműködésre, és nagyra értékeli Izrael tapasztalatát, valamint eddigi eredményeit. Reményét fejezte ki, hogy a Stratégiai Innovációs Fórum nemcsak szakmai találkozó lesz, hanem az elkövetkező évek párbeszédének és együttműködésének kiindulópontja is.

„A vízügyi innováció alapvető fontosságú a fenntartható növekedés és az alkalmazkodóképesség szempontjából. Izrael és Magyarország előtt komoly lehetőség áll arra, hogy az innováció, a beruházások és az együttműködés révén elmélyítsük stratégiai partnerségünket. A kölcsönös bizalomra építve közös célunk, hogy az izraeli szakértelmet és a magyar partnerek tudását hosszú távon is érezhető eredményekké formáljuk” – mondta Maya Kadosh, Izrael Állam magyarországi nagykövete.

Sam Eisenberg, a KKL-JNF közép-európai elnöke elmondta: „az a célunk, hogy a Stratégiai Innovációs Fórum jóval több legyen egy évente megrendezett eseménynél. Azt szeretnénk, hogy tartós izraeli–magyar intézményi, tudományos és üzleti partnerségek alapjává váljon”. Mint mondta, Izrael világszínvonalú innovációt és vállalkozói tapasztalatot kínál, Magyarország pedig kiváló szakembereket, ipari kapacitásokat és hozzáférést biztosít a szélesebb európai piachoz. „Együtt hatalmas lehetőségek rejlenek bennünk” – tette hozzá.