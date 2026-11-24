A kedden elfogadott módosítás mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak.

Kimondja: ezen megbízatása megszűnését követően az érintett négy évig nem lehet ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

A Fidesz keddi közleménye szerint Magyar Péter miniszterelnök "páros lábbal szállt bele" a magyar sportba.

A kedden megszavazott „lex Kubatov nemcsak a Ferencvárosra, és nemcsak Deutsch Tamásra vonatkozik. Az önkényes, személyre szabott törvényalkotás számos más egyesületet, szövetséget is érint” – írták, megjegyezve: olimpiai bajnok vagy világhírű sportoló sem lehet sportvezető, ha a törvény szerinti tiltás hatálya alá esik.

A Fidesz közölte: Magyar Péter „öncélú bosszúhadjáratának a következményei beláthatatlanok” a magyar versenysportra, szabadidősportra, utánpótlás-nevelésre nézve. „Hazugságokra alapozott, óriási károkat okozó döntés, amely minden demokratikus normával szembemegy, s amelyet a Tisza elmúltával meg kell, és meg is fogunk változtatni” – tették hozzá.

Januártól 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum

Januártól 1-jétől 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, miután a parlament 189 igen, egy nem szavazattal elfogadta az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő, kormány által kezdeményezett módosításáról szóló javaslatot.

A nyugdíjminimumot a továbbiakban minden év januárjában a nyugdíjemelés mértékének megfelelően kell növelni.

A jövő évtől a 65 évesnél idősebbek rokkantsági és rehabilitációs ellátásának összege sem lehet alacsonyabb az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegénél.

A jogszabály vitájában elhangzott, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat sávosan zárkóztatják fel.

Az árvaellátás legkisebb összege havi 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege tíz százalékkal lesz magasabb, az időskorúak járadékának jogosultsági jövedelemhatára és az ellátás összege megduplázódik.

A jogszabály indoklásából kiderül, hogy az előírt biztosítási idővel nem rendelkező, méltányosságból megállapított kivételes rokkantsági ellátásban részesülőkre nem alkalmazható az öregségi nyugdíjminimum, ahogyan a szintén méltányosságból megállapított kivételes öregségi nyugdíjban részesülőkre sem.

Vége az árrésstopnak az élelmiszereknél és a drogériai termékeknél

Megszűntette az árrésstopot az élelmiszereknél és a drogéria termékeknél, valamint eltörölte a vállalkozások kötelező kamarai hozzájárulását kedden a parlament.

Az Országgyűlés 135 igen 49 nem 6 tartózkodó szavazattal elfogadta a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosítását, amely megszünteti az élelmiszer és drogéria termékre vonatkozó árrést.

A kormány álláspontja szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása, amelyet az egyenlő versenyt korlátozónak tartanak. A fogyasztóknak az az érdekük, hogy megfizethető áron, megfelelő minőségű és széles választékban rendelkezésre álló termékeket tudjanak vásárolni és a kivezetés lehetőséget adhat szélesebb körű és nagyobb árengedményekre.

Eltörlik a vállalkozások kötelező kamarai hozzájárulását

A vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről döntött az Országgyűlés, miután 190 igen egyhangú szavazattal elfogadta a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot kedden.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő szakmai és törvényes működésének biztosítása érdekében a kormány első intézkedésként 2027-től megszünteti a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét.

Ennek eredményeként a jövő évtől egyetlen vállalkozás sem lesz köteles kamarai hozzájárulást fizetni, így anyagi és adminisztratív terheik csökkennek, illetve egy olyan fizetési kötelezettséget törölnek el, amelyért a legtöbb vállalkozás kézzelfogható szolgáltatásban nem részesült.