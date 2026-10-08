Hont András lett az Index vezérigazgatója

Starcz Ákos helyére új vezérigazgató érkezik az Index.hu Informatikai Zrt. élére Hont András személyében – derült ki a cég közleményéből. Hont András az ÖT nevű multiplatform médiavállalkozás vezetője, mellyel kapcsolatban megjegyzik, hogy az Index és az ÖT között már jelenleg is fennálló tartalmi együttműködés a jövőben is folytatódik.

A szerkesztőség szakmai irányításában nem történik változás, az Index főszerkesztője továbbra is Gedei Norbert marad. Starcz Ákos a jövőben az Indamedia Executive Board tagjaként, kibővített holding szintű feladatkörben dolgozik tovább – olvasható a közleményben.

Aztán mégis történt változás: Murányi András távozik az Indextől. A lap felelős szerkesztője közösségi oldalán jelentette be döntését: „Saját kérésre, a mai nappal távozom az Index felelős szerkesztői pozíciójából. A fenti kérést a jelenlegi vezérigazgató – közös megegyezéssel – elfogadta.”

Operatív vezérigazgató-helyettesként csatlakozik az Indamedia Csoporthoz Mező László, aki a teljes cégcsoport értékesítési, üzletfejlesztési és IT-területeinek irányításáért felel majd.

Az informatikai és fejlesztési terület vezetését cégcsoportszinten Réti Tamás veszi át, aki a teljes Indamedia Csoport IT-tevékenységének szakmai és operatív irányításáért felel.

Az IndaNext Hungary Kft. Női Lapok szerkesztőségének vezetésében szintén változás történt: Bokor Klára, a Kiskegyed főszerkesztője távozik a társaságtól.

Mint a közleményben írják, „a mostani változások közös célja, hogy az Indamedia Csoport a jövőben még hatékonyabban, összehangoltabban és erősebb üzleti fókusz mentén működjön. Szeretnénk tovább építeni meglévő márkáink piaci pozícióját, kihasználni a portfóliónkban rejlő lehetőségeket, és biztosítani, hogy kiadványaink és üzletágaink saját területükön hosszú távon is meghatározó szereplők maradjanak.”

Az ügyben Magyar Péter is megszólalt. A miniszterelnök korábban egyszer megemlítette, hogy Hont András az Index főszerkesztője lehet, ezt a lap akkor cáfolta, és mint most kiderült, más pozícióba is került oda. Magyar Péter a Facebookon most így kommentált: „Micsoda egymásra találás: az ötszázmillió forint közpénzzel kitömött propagandista, H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján. Összenő, ami...”