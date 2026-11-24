Decemberben megérkeznek az uniós pénzek – ezt utoljára a hétvégén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erősítette meg. Több mint 3 milliárd eurónyi decemberben beérkező, és összesen 10 milliárd eurónyi jóváhagyott uniós forrásról van szó, másrészt a SAFE elnevezésű uniós védelmi hitelprogramban való részvételről.

A 10 milliárd eurós keretből 6,5 milliárd támogatásból és 3,4 milliárd hitelből áll. Ezeknek a célja elsősorban a magyar újjáépítés támogatása – mondta el Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban, hozzátéve: a legkülönbözőbbféle nagy állami beruházások következnek,

MÁV-járműbeszerzés,

a Magyar Fejlesztési Bank tőkejuttatása,

a villamosenergia-hálózat korszerűsítése,

a közlekedés modernizációja

és így tovább.

Ezek nagy projektek, amiknek a kifizetése le kell, hogy záruljon december 31-éig.

És van a másik dolog, amiről eddig nagyon keveset beszéltünk, az a SAFE hitelkonstrukció. Az unió tavaly tavasszal született hitelkonstrukciója a védelempolitikát szolgálja. Ez nem juttatás vagy támogatás, hanem hitellehetőség. Az előző kormány 17,5 milliárd euró körül akart fölvenni, végül az új kormány 5,4 milliárd eurót fog majd igénybe venni, ami növeli az államadóságot is. Ezeket a pénzeket védelempolitikai kiadásokra, az európai védelmi piacba való visszaintegrációra, új kapacitások kiépítésére, illetve a közös beszerzésekbe való részvételre lehet majd költeni – fogalmazott a szakértő.

Van még egy magyar vonatkozású forrás, a 2021–2027 közötti büdzsé pénzeinek a hazahozatalában nem annyira jeleskedik Magyarország, a hírek szerint ennek az összegnek 2026 végéhez közeledve még csak a 21 százalékát hívtuk le.

Gálik Zoltán erről azt mondta: az Európai Unióban egy teljes programra kivetítve, egy hétéves költségvetési időszakban 80-90 százalék között szokott lenni a lehívási arány, és ennek elég sokféle oka lehet. A kohéziós felzárkóztatási források esetében még nagyon sok kintlévőség van, eddig 4,4 milliárd eurót hívtunk le, és a teljes magyar keret 21 milliárd euró, tehát fel kell használni még 16,6 milliárd eurót. Rossznak tűnik az arány, de azt is hozzá kell tenni, hogy ezt 2029-ig kell megtenni, hiszen van egy úgynevezett M+2-es szabály, ami azt mondja ki, hogy megszülethetnek a szerződések, de utána a kifizetések, illetve a programteljesítés még két évig zajlódhat. Ez most a második legrosszabb lehívási arány az Európai Unióban, de az elkövetkezendő években ezt még rendbe lehet tenni és föl lehet zárkózni, a végén lehet majd csak megvonni a mérleget, hogy mennyire sikerült a 2021–27-es büdzséből lehívnunk.

Gálik Zoltán szerint optimisták lehetünk az uniós források tekintetében a következő időszakban.

Nagyon nagy pénzcsapok nyíltak meg mind a hitelkeretben, mind a támogatási összegekben, és ezek különleges források is, hiszen a korábbi évtizedekben nem volt példa az újjáépítési alap hatalmas pénzeire, vagy éppen a védelempolitikai hitelkeretre,

de magában a strukturális támogatásokban is óriási pénzek érkeznek, amik mindenképpen a magyar gazdaság élénkítését, illetve strukturális átalakítását támogathatják – mondta el Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.