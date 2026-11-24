Éjjel a legtöbb helyen fagyont alá csökkent a hőmérséklet, miközben a legtöbb helyen kiderült az ég. A hajnali órákban északkeleten azonban megnövekedett a felhőzet, és nem egy helyen északnyugatról délkelet felé vonuló hózáporok fehérítették ki a tájat.

Különösen a Vásárosnamény és Mátészalka környékén élők tapasztalhattak rövid, de intenzív hóesést, melynek köszönhetően 1–2 centiméteres hóréteg alakult ki – tudósított az Időkép.

Az Astromet videóin is látszik, milyenek voltak az időjárási és közlekedési viszonyok. Tudósításuk szerint a jeges, csúszós utakon balesetek is történtek.

A havazás kapcsán a vezess.hu megjegyzi, hogy bár itthon nem büntetnek azért, ha valaki télen nyári gumival jár, ha egy baleset során bebizonyosodik, hogy a nem megfelelő abroncs szerepet játszott az esemény bekövetkeztében, akkor a biztosító ezt igen komolyan fogja mérlegelni.

A nap további részében szintén északkeleten alakulhatnak ki futó hózáporok, ám napközben a hőmérséklet fagypont fölé emelkedik, így a lehullott hó gyorsan elolvad.

Nagyobb mennyiségű csapadékra szerdától lehet számítani, csütörtöktől pedig az ország egyes régióiba igazi téli havazás is érkezhet a várakozások szerint.