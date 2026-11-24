A képviselők 135 igen, 48 nem és hat tartózkodás mellett elfogadták a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvényjavaslatot.

A jövőben a fő foglalkozású egyéni vállalkozók mellett a mellékállásban vagy nyugdíj mellett vállalkozók, a külföldön biztosított emberek, a diákok, valamint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők is választhatják a katát.

A törvény megnyitja a lehetőséget arra, hogy a katások számlázhassanak cégeknek, vállalkozásoknak is. Az innen származó bevételek után a 22 millió forintos éves bevételi értékhatárig 15 százalék, de legalább 100 000 forint havi adót kell fizetni.

A jelenlegi 18 millió forintról 22 millióra nő az a bevételi értékhatár, amelynek eléréséig az adófizetési kötelezettség a tételes adó megfizetésével teljesíthető, a 22 milliós keretösszeget meghaladó bevételek után – az eddigi szabályozáshoz hasonlóan – 40 százalékos különadót kell fizetni.

Változik a havonta fizetendő tételes adó összege is, a főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak 100 ezer forintot, a kiegészítő tevékenységet folytatóknak 50 ezer forintot kell havonta fizetniük. A megemelt tételes adófizetési kötelezettséggel együtt az új szabályozás a jelenlegi 108 ezer forintos társadalombiztosítási és álláskeresési ellátási alapot 2027. január 1. és 2027. december 31. között 317 ezer forintra emeli, 2028. január 1-jétől az ellátási alap a tárgyévet megelőző év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összege.

A jelenleg katázóknak a törvény átmeneti időszakot biztosít, így a 2027. január és 2028. december 31. közötti időszakban a jelenlegi és az új kata párhuzamosan fog működni.

A régi katát csak azok az egyéni vállalkozók alkalmazhatják majd, akik már idén december 31-én is annak hatálya alá tartoztak. A régi szabályok szerint adózók havonta fizetendő, 50 ezer forintos tételes adója két lépcsőben emelkedik: 2027. január 1-jétől havi 75 ezer forintra, 2028. január 1-jétől pedig havi 100 ezer forintra.

A régi kata 2029. január 1-től szűnik meg.