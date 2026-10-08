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A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt/Facebook

Hegedűs Zsolt: jövő héten indul a betegelégedettségi platform

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Az egészségügyi miniszter számos fejlesztést és változást jelentett be a közeljövőre vonatkozóan, melyek közül a betegek számára elérhető értékelési felület az egyik legfontosabb. Ennek segítségével mérni fogják a nemkívánatos eseményeket is, valamint a biztonsági és minőségi mutatókat is.

Most tényleg lehet az egészségügynek jövője, eddig inkább csak múltja és jelene volt – mondta Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján. A Telex beszámolója szerint az egészségügyi miniszter azzal kezdte beszédét, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk, és ezt nem szabadna most elrontanunk. Úgy fogalmazott: érzi a felelősségét ennek, az ő feladata az egyensúly fenntartása a felek és érdekek között, és politikai szinten is.

A tárcavezető mindig is úgy érezte, ha rossz a döntéshozói szemlélet, azt nehéz megváltoztatni. Szerinte döntéshozói szinten és parlamenti ciklusukon átívelően van szükség a szemléletváltásra. Azt mondta, jó csapattal dolgozik, és meg fogja keresni azokat a szakembereket, akikre még szükség van.

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy nagy hibák találhatók a rendszerben, ilyen például az orvosok motivációja is, ami szerinte szerinte sok esetben nagyon rosszul van beállítva. Leszögezte: ezeket még meg kell vizsgálni.

Az egészségügyi tárcavezető bejelentette, hogy a jövő hét folyamán elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni.

Ennek segítségével mérni fogják a nemkívánatos eseményeket is, valamint a biztonsági és minőségi mutatókat. A miniszter szerint fontos cél, hogy a felmérések eredményeit visszajuttassák az orvosoknak, a kórházaknak, mert ez az, ami itthon még nem terjedt el.

A Tisza-kormány már korábban megígérte, hogy évente minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügyre fordított költségvetési forrásokat. Hegedűs Zsolt kissé sokallja ezt az összeget, ám egy ekkora rendszer működtetésében ugyanakkor sokkal többre is szükség lenne. Kijelölt 3 fő célt is:

  • humán erőforrásba befektetni, szakdolgozói béremelés,
  • alapfinanszírozást rendezni,
  • hozzáférést vásárolni és fejleszteni.

A harmadikhoz tartozik a magán- és az állami ellátás kérdése. A miniszter elmondta, 2027 elejére készülne el a megfelelő szabályozás. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem osztott meg részleteket, csak annyit, hogy ha egy magán ellátó intézményben jobban, olcsóbban tudják ugyanazt a szolgáltatást nyújtani, akkor azt mérlegelniük kell, de közben azt is figyelembe kell venni, hogyan tudják az állami osztályok működését fenntartani, ebben is az egyensúlyra kell törekedni.

Október 15-én elindul egy várólista-csökkentő program is a fekvőbeteg-ellátásban, ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be.

A miniszter szerint tisztították a várólistákat, például kiderült, hogy Fehérváron a várakozó betegek 20-30 százalékát már máshol megműtötték.

Mérsékelni szeretnék továbbá a kórházak adósságát is, azt azonban nem ígérte meg a tárcavezető, hogy jövőre már az összes intézmény tartozását le terveznék nullázni. Azt is bejelentette, hogy összekötötték a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) adatbázisát az EESZT-vel, így a NEAK most már minden adathoz hozzáférhet.

Hegedűs Zsolt szót ejtett arról is, hogy létrehoznak egy kormánytól független hatóságot, ami a minőséget és a betegbiztonságot fogja értékelni. Ezt januártól szeretnék bevezetni, az előkészületek folyamatban vannak. Ez garantálja, hogy a vizsgálatok pártatlanok lesznek.

November 1-től elindul az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) szétválasztása az NNGYK-tól. Bővebb szerepe lesz a háziorvosoknak, a gyógyszertáraknak. Gondolkodnak szabályozott online rendelés létrehozásán is. A háziorvosoknál nagy, team-alapú praxisokat akarnak bevezetni. Bér- és praxistámogatást is adni akarnak, inflációkövető fejkvótát, és a fiatal orvosokat külön is támogatni.

A miniszter hangsúlyozta: hazánkban 1,3 millió ember él szív- és érrendszeri megbetegedéssel, mégis alacsony a rehabilitációs részvétel. Megjegyezte, a szívinfarktusok elhárításában már egészen jó a magyar egészségügy, de még ne jó az egyéves túlélési statisztika nemzetközi összehasonlításban.

Régiós kórházakban gondolkodnak, ennek a részletes munkája is elindult, a keleti országrészben fogják elkezdeni ezek kialakítását. Partnerséget kell kialakítani a kórházak között – mondta Hegedűs. Emellett megemlítette, hogy vissza fogják adni a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait.

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