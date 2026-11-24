Az újság névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt írta: a Salamon-szigeteki kormány nem fogja megújítani az eredetileg öt évre kötött és 2027 áprilisában lejáró biztonsági megállapodást Pekinggel.

Matthew Wale, a Salamon-szigetek miniszterelnöke szerdán Ausztráliába látogat, és várhatóan új átfogó biztonsági megállapodást ír alá Anthony Albanese ausztrál kormányfővel.

A Kínával kötött biztonsági megállapodást többen bírálták, mert attól tartottak, hogy a katonai jelenlét fokozásához vezethet a térségben. Más országok mellett Pápua-Új-Guinea, Új-Zéland, a Fidzsi-szigetek, Ausztrália és az Egyesült Államok is aggodalmát fejezte ki. Az ausztrál védelmi miniszter jelezte: ha Kína katonai támaszpontot építene a Salamon-szigeteken, akkor Ausztrália számottevően növelné katonai jelenlétét a térségben. A Salamon-szigetek Ausztráliától 1600 kilométerre fekszik északkeletre.

Ausztrália és a Salamon-szigetek júliusban állapodott meg a kapcsolataik szorosabbra fűzéséről, és közösen bírálták Kínát egy ballisztikusrakéta-kísérlete miatt.