Sajtóértesülés: rendőr gyanúsítottjai is vannak az aranykonvoj-ügynek

Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nemcsak a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója, Hajdu János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztályvezetője, Szathmáry István gyanúsított, hanem három rendőrjárőr is – adta hírül a Telex.

A Központi Nyomozó Főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy öt gyanúsított van, a lap most rendőrségi forrásokból azt is megtudta, ki ez a további három fő.

Mint kiderült, az ukránok idegenrendészeti őrizetbe vételéhez kapcsolódik a rendőrök szerepe. A hét ukrán állampolgárt a TEK épületében tartották fogva, ezalatt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) elrendelte az őrizetüket, ami a kiutasításuk biztosítását szolgálta. Az ehhez szükséges beutazási és tartózkodási tilalmat a lap információi szerint Szathmáry István intézte el késő este.

Ugyanazon a napon éjjel három X. kerületi rendőrjárőr az OIF kérésére kiszállt az TEK központjához, és megkezdte az intézkedést. Az őrizetbe vett ukrán pénzszállítók ekkor már aludtak, a rendőrök nem keltették fel őket. A gyanú szerint a járőrök ezután a valóságnak nem megfelelő jelentést készítettek, ezért közokirat-hamisítással gyanúsítják őket. Ugyanezzel a bűncselekménnyel, hétrendbeli elkövetéssel gyanúsítják Szathmáry Istvánt is.

A lap úgy értesült, hogy a három kőbányai rendőr a kihallgatás során beismerte a cselekményt, vallomásuk az ügyészség számára Hajdu János ellen is hasznos lehet.

Mind az öt gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni.

A Telex szerint az említett Hajdu János helyzete a legnehezebb, mivel őt hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával járó jogellenes fogva tartással gyanúsítják, és több tanú is terhelő vallomást tett ellene. Ráadásul Orbán Viktor Tusnádfürdőn az akció kitalálójaként emlegette. Ha elítélik, letöltendő szabadságvesztést is kaphat. Gyanítják, hogy ennek ellenére sem fog vallomást tenni a volt miniszterelnök szerepével kapcsolatban az ügyben.