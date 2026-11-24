A házigazda szlovák miniszterelnök, Robert Fico a találkozót követően hangsúlyozta: mind az öt ország elfogadhatatlannak tartja az António Costa, az Európai Tanács elnöke által előterjesztett költségvetési javaslatot. A szlovák kormányfő különösen a nagy mezőgazdasági üzemek támogatási plafonja miatt tartja vállalhatatlannak, amelyet lényegesen magasabban kellene meghúzni, miközben meg kell őrizni a kohéziós és az agrárpolitikát.

Magyar Péter magyar miniszterelnök még élesebben bírálta az uniós költségvetési tervezetet: szerinte az nem is tárgyalási alap, és emiatt nem érdemes Brüsszelbe utazni. „Teljesen feleslegesnek tartom a csütörtöki és pénteki megbeszélést. Érdemes lenne inkább akkor leülni, amikor elmozdulnak egymás felé a javaslatok, hiszen azért, hogy ne értsünk egyet semmiben, azért nem érdemes Brüsszelben eltölteni két napot” – fogalmazott a magyar miniszterelnök. Magyar Péter azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna finanszírozását kötelező feltételként kössék össze a hétéves büdzsével.

A pozsonyi találkozón ugyancsak részt vevő Christian Stocker osztrák kancellár szintén túlzónak és a valóságtól elrugaszkodottnak nevezte a költségvetési elképzelést. Hangsúlyozta, hogy az uniós kiadások növelése nehezen egyeztethető össze a tagállamoktól elvárt takarékossággal.

A V4 országai azt is szeretnék elérni, hogy a villamos energia árát válasszák le a földgáz áráról, vagyis ne a rendszerbe utoljára bekapcsolódó, jellemzően legdrágább energiaforrás határozza meg az áram árát. Emellett közösen kérik a lakosságot és a közlekedést érintő, ETS2 néven ismert kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetésének elhalasztását 2030-ig.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentős terhet ró az iparra, és hozzájárul az energiaárak emelkedéséhez. Úgy véli, az ETS2 az üzemanyagok és a lakhatás drágulásához vezethet, ezért Csehország nem támogatja a rendszer bevezetését. Magyar Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte, a klímavédelmi célokat nem kérdőjelezik meg, de nem fogadják el, hogy azok megvalósításának költségeit aránytalanul a lakosságra és a közlekedőkre hárítsák.

A költségvetési javaslatot illetően Donald Tusk lengyel miniszterelnök is elutasító álláspontot képviselt. Szerinte a kelet-közép-európai térségnek a geopolitikai helyzet, az orosz agresszió és a magas energiaárak miatt több uniós forrásra van szüksége, nem kevesebbre. Tusk arra kérte a visegrádi országok vezetőit, hogy közösen támogassák Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megsegítése közvetlenül összefügg Lengyelország és egész Európa biztonságával. Egyúttal az orosz fenyegetés fokozódására figyelmeztetett. Tusk emlékeztetett arra, hogy pénteken három orosz rakéta sértette meg a lengyel légteret, közülük kettő pedig a lengyel–szlovák határ közelében csapódott be. A lengyel kormányfő szerint az orosz agresszió már túllépte Ukrajna határait, ezért a következő hónapokban különösen fontos a közös fellépés.

A migráció kérdésében szintén hasonló álláspontot képviseltek a résztvevők. Robert Fico szerint az Európai Uniónak teljes ellenőrzést kell gyakorolnia a külső határai felett, és csak legális úton szabadna lehetővé tenni a belépést. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a külső határokat védő országoknak jelentős kiadásaik vannak, ezért ezeket az uniós költségvetés kialakításakor is figyelembe kell venni. Magyarország 2015 óta milliárdokat fordított a déli határ védelmére – emlékeztetett. Andrej Babiš pedig leszögezte: az illegális migráció elfogadhatatlan, és minden országnak magának kell eldöntenie, kik élhetnek és dolgozhatnak a területén.