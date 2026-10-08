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Nyitókép: Pixabay

Újraindult a Népszabadság, pár nap múlva jön az első print is

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Pontosan tíz évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság; az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, a nyomtatott kiadás a főszerkesztő közlése szerint jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe.

A kiadó vezetősége szeptember 24-én jelentette be a magát közéleti hírlapként meghatározó médium újraindulását. Az akkori tájékoztatás szerint az nszo.hu oldalon „a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozzák fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal.”

Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe.

A médiacsoport része lesz a Népszava is: a lap tartalmai a jövőben a Népszabadság hetilapjában is megjelennek.

A közlemény szerint a megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik.

A társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. birtokába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja. A négy magyar magánszemély által céges érdekeltségeiken keresztül alapított 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap kétévnyi működéséhez elegendő forrást biztosít.

Az újraindulás bejelentése után Tóth Ákos főszerkesztő az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a lap mottója: A világgal változik. A főszerkesztő négy helyettese Lakner Zoltán, Szabó Brigitta, Varga Dóra és Horváth Gábor lesz. Elmondta: a szerkesztőség alapvetően a Népszava - sok egykori népszabadságost átvevő - stábjára épül, az induláskor 64 oldalas hetilapban pedig a közéleti témák mellett a Népszava Szép Szó mellékletének tartalmai kapnak helyet.

Heinrich Pecina osztrák üzletember 2014-ben felvásárolta a Ringier és az Axel Springer magyarországi érdekeltségeinek egy részét, köztük a Népszabadságot, és létrehozta a Mediaworks Hungary Zrt.-t.

Az újságírók 2016. október 8-án éppen a szerkesztőség költözésére készültek, amikor a laptulajdonos Mediaworks Hungary Zrt. váratlanul felfüggesztette a lap kiadását és az online felületet is lekapcsolta. A Mediaworksöt még abban a hónapban felvásárolta a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opimus Press.

Mészáros akkor azt állította: semmi köze a lap megvásárlásához. Pecina néhány hónapon belül megszüntette magyarországi médiaérdekeltségét. Az üzletember ellen Ausztriában több eljárás indult, és egy bankbotránnyal összefüggésben hűtlen kezelés és csalás miatt jogerősen felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték.

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Kezdőlap    Belföld    Újraindult a Népszabadság, pár nap múlva jön az első print is

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