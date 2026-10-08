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Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump bejelentette a támadások ideiglenes leállítását

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok nem indít támadást Irán ellen a november 3-i amerikai félidős kongresszusi választások előtt – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

„Eredményes megbeszéléseket folytatunk az Iráni Iszlám Köztársasággal” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. Közölte, hogy továbbra is érvényben van az iráni kikötők amerikai blokádja, a Hormuzi-szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás.

A februárban amerikai és izraeli támadásokkal kezdődött iráni háború miatt csökkent Donald Trump népszerűsége, és a konfliktus a republikánusok helyzetét is megnehezíti a novemberi félidős választások előtt. A párt a képviselőházban és a szenátusban is szűk többségének megőrzésére törekszik.

A Reuters hírügynökség és az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az amerikaiak 60 százaléka, köztük a republikánusok egynegyede is elégedetlen Trump iráni politikájával. A háború miatt jelentősen megdrágult a benzin, miközben a választókat leginkább a megélhetési költségek aggasztják.

Trump többször jósolta az olajárak választások utáni csökkenését, de a háború lezárására nem ismertetett részletes tervet. Washington és Teherán az elmúlt hetekben javaslatokat cserélt a harcok befejezéséről és a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, az amerikai elnök azonban elutasította a legutóbbi iráni ajánlatot.

Teherán csütörtökön közölte, hogy nem mond le az urándúsításról, és uránkészletét sem adja át. JD Vance amerikai alelnök korábban az urándúsítási kapacitás jelentős csökkentését követelte Irántól.

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