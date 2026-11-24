M4 Sport
16.00: Tenisz, Davis Kupa, negyeddöntő, Csehország-Kanada, Bologna
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Galatasaray-Aston Villa
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Arsenal-Borussia Dortmund
Sport 2
14.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, Arsenal-Borussia Dortmund
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bodö/Glimt - LASK
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Manchester City-Napoli
Match 4
17.00: Röplabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Fenerbahce-Vasas Óbuda
20.00: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, Mladost Zagreb-Kaposvár