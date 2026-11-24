Egy orosz oknyomozóportálok által készített friss elemzés becslése szerint több mint 700 ezer orosz katona veszthette életét a közel öt éve tartó ukrajnai háborúban. A korábbiaknál lényegesen nagyobb orosz veszteségekkel számoló becslést kiszivárgott állami adatokra alapozták, amelyeket ukrán-párti hackerek szereztek meg az orosz statisztikai hivataltól - számolt be a New York Times. Ukrajna már 2027 januárjában megkaphatja az első svéd Gripen vadászgépeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az új harci repülőgépek kulcsszerepet játszanak majd az irányított siklóbombákat hordozó orosz Szuhoj harci gépek, valamint a sugárhajtású drónok elleni védekezésben - jelentette a RBK Ukraine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.