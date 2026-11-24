A Huawei új eszköze, a folyamatos vércukorszint-mérésre alkalmas Sense G1 megváltoztathatja az egyébként igen kellemetlen procedúrát, ugyanis egyszerű, fájdalommentes módot kínál a vércukorszint folyamatos nyomon követésére – írja at ITHome cikke nyomán a hvg.hu.

Az eszköz segítségével nem csupán az ujjbegyet nem kell megszúrni, hanem még csak arra sem kell odafigyelni, hogy elindítsuk a mérést, ugyanis az eszköz folyamatosan gyűjti az adatokat a nap folyamán, és ezeket a kompatibilis telefonon, tableten, okosórán meg is lehet jeleníteni.

A közelmúltban kiszivárgott információk alapján a kis eszközt fel kell helyezni a felkar külső részére. Egy speciális felhelyezőmechanizmus egy nagyon vékony, apró érzékelőszálat juttat a bőr alá. Ez a szál méri bőr alatti szövetközti folyadék glükózszintjét, mivel a glükóz ebben a folyadékban is jelen van, és a mennyisége összefügg a vércukorszinttel.

A mérőegység a bőr felszínén marad, egy tapasz segítségével rögzítve, az adatokat pedig vezeték nélkül továbbítja a Huawei telefonra vagy okosórára.

A kínai tech-portál szerint a Huawei Sense G1 október 30-án III. osztályú tanúsítványt kapott Kínában a Nemzeti Orvosi Termékek Hivatalától (National Medical Products Administration). A III. osztályú orvostechnikai eszközök a legmagasabb szintűek Kína egészségügyi szabályozási rendszerében. A kínai tanúsítási dokumentumokból származó adatok is érdekesek. A MARD-érték (átlagos abszolút relatív különbség) például 10 százalék alatti. Ez a mutató a vércukorszintmérők pontosságát méri. Fontos tudni viszont, hogy a Sense G1-nél közölt érték egyelőre tanúsítási és műszaki adatokon alapul, nem pedig függetlenül igazolt klinikai összehasonlításon.

A másik fontos érték az 5-15 perces késés. Ez azért lényeges, mert a szövetközti folyadék glükózszintje nem változik pontosan ugyanabban a pillanatban, mint ahogyan a vércukorszint. A Sense G1 beépített rendszerrel is rendelkezik, amely figyelmezteti a felhasználót a mérési eredmények hirtelen kiugrásaira vagy csökkenéseire.

A cél tehát nem pusztán az adatok rögzítése, hanem az, hogy a felhasználó időben észrevegye a kedvezőtlen változásokat.

Az ITHome szerint a Sense G1-gyel úszni is lehet, és akár két hétig is viselhető. Az eszköz Kínában már kapott tanúsítványt, a globális piacon való megjelenéséről, illetve az áráról egyelőre nincs hír.