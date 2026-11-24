Megkezdődtek az ünnepi előkészületek a hazai fenyőültetvényeken, ahonnan hamarosan nagy mennyiségben indulnak útnak a kivágott fák a piacokra és az áruházakba – írja a zaol.hu.

A karácsonyfa idén is sok zalai termelőtől kerülhet a családok otthonába, a legnagyobb mennyiségben Nordmann-fenyőt termelnek ki, ezt az ezüstfenyő, a lucfenyő és a feketefenyő követi.

Harmath Csaba fenyőfa-termelő a megyei lapnak elmondta, az idei időjárás komoly kihívások elé állította az iparágat, a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány a fenyők fejlődésére is hatással volt, ráadásul a száraz talajban a kijuttatott tápanyagok sem tudtak megfelelően hasznosulni. Mint mondta,

tapasztalataik alapján a tűlevelek rövidebbek, a fenyők színe kevésbé telített zöld, és a munkatársak minden erőfeszítése ellenére sem érték el a fák azt a szintet, mint amire a termelők október-novemberre számítottak.

A kitermelt fenyőket nem szállítják azonnal az árusítóhelyekre. A kivágás után néhány napig pihentetik őket, majd megtisztítják és becsomagolják a fákat. Ezt követően a belső telephelyen méretük és minőségük szerint válogatják szét a példányokat. A vásárlók várhatóan december első napjaiban találkozhatnak velük a kereskedőknél.

Az előzetes termelői becslések alapján idén is jelentős különbségek lehetnek az egyes fenyőfajták árai között:

lucfenyő: méterenként 5-6 ezer forint;

ezüstfenyő: méterenként körülbelül 8 ezer forint;

nordmann-fenyő: méterenként akár 12-15 ezer forint.

A végleges árakat ugyanakkor a fenyők fajtája mellett azok mérete és minősége is befolyásolhatja.