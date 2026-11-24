Egy japán bulvárlap névtelen forrásainak állításából az orosz és kínai sajtóhírekben már az jelent meg, hogy a japán miniszterelnök részeg volt, és ezért nem vett részt egy G7-es csúcstalálkozón. A történet azonban több ponton is eltér az eredeti beszámolótól.

Az, hogy Takaicsi Szanae japán kormányfő felöntött a garatra, eredetileg a japán Gendai Business oldalán jelent meg. Eszerint a kormányfő október 2-án, az utolsó pillanatban maradt távol a G7 vezetők rövid, online megbeszélésétől – és nem csúcstalálkozójától. A lap nevük elhallgatását kérő politikusokra hivatkozva azt írta, hogy előző este a miniszterelnök a kormánypárt vezetőivel vacsorázott.

Egy forrás szerint a miniszterelnök magyarázata, hogy technikai gondok miatt nem tudott bekapcsolódni a konferencia-hívásba, „szemen szedett hazugság” volt.

Az orosz hátterű, angolul publikáló EADaily, azaz Eurázsia Daily ezt már olyan címmel hozta le, hogy Takaicsi részegség mulasztotta el a „G7-csúcstalálkozót”. A japán kormány szerint viszont a miniszterelnök egyáltalán nem ivott alkoholt a vacsorán, mert készült a megbeszélésre. A kabinetfőtitkár alaptalannak és spekulatívnak nevezte a híreket, Takaicsi pedig a parlamentben azt mondta, nem voltak meg az online tanácskozáshoz szükséges technikai feltételek: a nagyméretű kijelzőt, illetve a videokapcsolat beállítását nem tudták időben előkészíteni. (Bár a francia kormány már hetekkel korábban jelezte, de konkrét dátum nélkül, hogy online találkozót szeretne az energiaárakról).

Míg a Kremlhez húzó orosz médiát az befolyásolja, hogy Japán Ukrajna támogatója, az ügyet kínai médiumok is átvették. Ez nem meglepő: a japán-kínai viszony különösen feszült Takaicsi Tajvannal kapcsolatos kijelentései óta.

A miniszterelnök diplomáciai szerepléseit bíráló japán hangokat is szeretik felerősíteni a kínai médiában, például a Fülöp-szigeteki elnökkel tartott közös vacsora miatt, ahol nevetve énekelt és táncolt.

Japán kommentelők szerint a viselkedés nem volt méltó a hivatalához.

Takaicsi mindeközben keményvonalas konzervatív politikus, de az is ismert róla, hogy dobol, szereti a heavy metalt, a motorozást és a sportkocsikat. Manapság inkább munkamániás, ami további vitát robbantott ki. Egy ünnepnapon azt írta egy kommentben, hogy „végre öt órát aludt”, mert rendszerint nulla és három óra alvást enged meg magának.

Mindez azért korbácsolta fel az érzelmeket, mert Japánban régóta súlyos társadalmi probléma a túlhajszoltság; külön szó is van a túlmunka okozta halálra: karósi.

A kormányzati adatok szerint a 2025-ös pénzügyi évben 1310 esetben ismerték el a túlmunka miatt kialakult betegséget vagy halálesetet, köztük 145 halált vagy öngyilkosságot.

Az ország közben igyekszik változtatni ezen a munkakultúrán. Tokióban például négynapos munkahetet vezettek be a közigazgatás egyes dolgozóinak, a vállalatok pedig rugalmasabb munkaidővel, távmunkával és a túlórák visszaszorításával próbálkoznak.

A miniszterelnök életmódja ezért nemcsak személyes ügy: a japánok számára felveti a kérdést, milyen példát mutat egy ország vezetője, amely szeretné maga mögött hagyni a túlhajszoltság kultúráját.