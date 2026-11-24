Az Országgyűlés változatlan formában elfogadta a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a képviselők vagyongyarapodásának vizsgálatáról szóló törvényt. A hétfő esti záróvitában a törvényalkotási bizottság előadója, Bilisics Zita elmondta: Baka András alapjaiban egyetért a törvény célkitűzéseivel.

„A köztársasági elnök javasolta annak felülvizsgálatát, hogy szükséges és ésszerű-e a politikai, illetve állami felsővezetői pozíciókat betöltő személyek megbízatásának, jogviszonyának megszűnését követően akár hosszú évekig fennálló folyamatos kockázatelemzési eljárás. Egyúttal rámutatott arra, hogy az adózás rendjének hatályos általános szabályai lehetőséget adnak arra, hogy az adózó az esetleges hibákat adategyeztetéssel vagy önellenőrzéssel javítsa ki” – fogalmazott.

A törvényalkotási bizottság állásfoglalása szerint a politikai, illetve állami felsővezetői pozíciókat betöltők sajátos helyzete indokolja a speciális szabályozást – mondta Bilisics Zita, hozzátéve állásfoglalásuk szerint ez megfelel a szükségesség és az arányosság követelményeinek.

„A köztársasági elnök az adóhiánnyal rendelkező politikusok nevének nyilvánosságra hozatala kapcsán is aggályosnak tartja, hogy a NAV végleges határozata alapján megtörténhet a közzététel. Függetlenül attól, hogy az illető időközben már rendezte a tartozását, vagy folyamatban van a jogorvoslati eljárás. Erre válaszul a Törvényalkotási Bizottság jelentése kifejti, hogy a közzététel szabályai a magas rangú tisztségekhez kapcsolódó anyagi és társadalmi felelősségből fakadnak. A közzététel a végleges határozatban megállapított adóhiány tényére, nem pedig az aktuálisan fennálló tartozásra vonatkozik” – fogalmazott.

Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője korábbi igazságügyi miniszter szerint az ismételt, változatlan formában elfogadott törvény nem állja majd ki az alkotmányosság próbáját.

„A legfontosabb dolog az, hogy ez egy alkalmatlan eszköz arra, amit önök el szeretnének érni. Itt nem arról van szó, hogy valaki a közvagyont védené, hanem ez nem szól másról, mint bizonyos szereplők zaklatásáról. Úgy, hogy időbelileg szétválik egymástól. Ellenzéki országgyűlési képviseleket lehet vizsgálni, azonnal, kormánypártiakat még nem” – mondta felszólalásában.

Hargitai János, a KDNP képviselője arról beszélt, hogy a törvényalkotási bizottság mindössze négy mondattal válaszolt az államfő politikai vétójára, ami véleménye szerint megalázó a köztársasági elnökkel szemben.

A szabályozás lényege

Az adó alapját a nettó vagyon összegének 1 milliárd forintot meghaladó része képezi. Az adó mértéke az adóalap 99 milliárd forintot meg nem haladó része után évi 1 százalék, a 99 milliárd forintot meghaladó része után 1,5 százalék.

A belföldi adóalany adókötelezettsége a belföldi és külföldi vagyonára is kiterjed, míg a külföldi adóalanyt csak a magyarországi vagyonelemek tekintetében terheli korlátozott adókötelezettség.

Az adómegállapítás évente egyszer, a tárgyév utolsó napján fennálló vagyonállapot alapján, önbevallással történik. Bevallást csak annak kell benyújtania, akinek ténylegesen adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Az első adókötelezettség alapja a 2026. december 31-én fennálló vagyonállapot, az első bevallás és adófizetés határideje 2027. augusztus 31-e.

A cikk alapjául szolgáló összefoglaló anyagot Domanits András készítette.