Magyar kutatók és mérnökök fejlesztik az Európai Űrügynökség (ESA) kiemelt, Plasma Observatory elnevezésű tudományos űrmissziójában részt vevő műholdak egyik mérőműszerének tápegységét – írja közleményében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A közlemény szerint Magyarországot az Európai Űrügynökség (ESA) Plasma Observatory nevű űrmissziójában. A magyar szakemberek feladata az IMCA mérőműszer kisfeszültségű tápegységének megtervezése, tesztelése és prototípusának elkészítése, majd a későbbi fejlesztési szakaszokban a repülő példányok előállítása.

Az ESA tagállamai 2026. november 19-én kiválasztották a Plasma Observatory (PO) missziót az ügynökség következő, M7-es osztályú tudományos űrmissziójaként. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló program célja, hogy minden eddiginél részletesebben vizsgálja a Föld mágneses környezetében zajló plazmafizikai folyamatokat, és

feltárja, miként áramlik és alakul át az energia a Napból érkező töltött részecskék és bolygónk mágneses tere közötti kölcsönhatások során.

A misszió tervezett indítása 2038-ban várható.

A Nap folyamatosan töltött részecskékből álló plazmaáramot, úgynevezett napszelet bocsát ki – magyarázza a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat. Ez a Föld közelébe érve kölcsönhatásba lép bolygónk mágneses terével, amely egyfajta védőpajzsként óvja a Földet a napszél hatásainak jelentős részétől. Ezek a kölcsönhatások ugyanakkor rendkívül összetett folyamatokat eredményeznek: többek között a sarki fény kialakulásáért is felelősek, szélsőséges esetekben pedig a műholdak működését és a földi technológiai infrastruktúrákat is befolyásolhatják.

A Plasma Observatory hét, egymással összehangoltan működő, azonos felépítésű űrszondából álló konstellációval vizsgálja majd ezeket a jelenségeket. A rendszer különlegessége, hogy egyszerre több ponton, eltérő térbeli és időbeli léptékeken képes méréseket végezni. Ez lehetővé teszi annak megértését, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendkívül gyors, kis léptékű plazmafizikai folyamatok és a jóval nagyobb kiterjedésű változások.

A misszió ezzel a korábbi, igen sikeres európai Cluster űrprogram eredményeire épít, ugyanakkor jelentősen továbbfejleszti a többpontos mérési lehetőségeket.

A kutatások nemcsak a földi magnetoszféra működésének teljesebb megértéséhez járulhatnak hozzá, hanem a plazmafizika más területein, így a Naprendszeren kívüli asztrofizikai környezetek folyamatainak jobb megértését is elősegíthetik.

A Plasma Observatory egyik fontos fedélzeti berendezése az IMCA (Ion Mass Composition Analyzer), vagyis az ionösszetétel-elemző műszer. Feladata annak vizsgálata, hogy a Föld mágneses környezetében jelen lévő különböző ionfajták miként gyorsulnak fel és hogyan szállítódnak a térben. Ezen mérések adatai alapvető fontosságúak a misszió tudományos célkitűzéseinek teljesítéséhez.

Az IMCA fejlesztését az olasz Nemzeti Asztrofizikai Intézet (INAF) által vezetett nemzetközi konzorcium koordinálja, amelyben többek között magyar intézmények is részt vesznek.

A magyar hozzájárulást a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös konzorciuma biztosítja. A hazai szakmai munkát Dr. Kis Árpád tudományos főmunkatárs és projektvezető (HUN-REN FI), és Dr. Szabó József mérnökcsoport-vezető (BME) koordinálja.

A magyar szakemberek feladata az IMCA műszer kisfeszültségű tápegységének (LVPS – Low Voltage Power Supply) megtervezése, részletes tesztelése és prototípusának elkészítése.

A munka azonban nem áll meg a prototípus megépítésénél: a misszió további fejlesztési és megvalósítási fázisaiban a konkrét, világűrben működő repülő példányok előállítása is a magyar konzorcium feladata lesz.

A tápegység a műszer működéséhez szükséges stabil és megbízható elektromos energiaellátást biztosítja. Egy űrmisszióban ez különösen nagy mérnöki kihívás, hiszen a fedélzeti elektronikai egységeknek hosszú időn keresztül, szélsőséges környezeti feltételek között, a világűrben is megbízhatóan kell működniük. A fejlesztés ezért nem csupán egy elektronikai egység megtervezését jelenti: a teljes folyamat során a rendkívül szigorú űripari követelményeknek való megfelelés, a tesztelés és a megbízhatóság igazolása is kiemelt szerepet kap.

A Plasma Observatory (PO) kiválasztása jelentős mérföldkő az európai űrkutatásban, és egyúttal fontos lehetőség a magyar kutatói és mérnöki kompetenciák nemzetközi szinten való bemutatására.

A magyar részvétel megvalósulásában meghatározó szerepet játszik a magyar ESA-delegáció támogatása; az általa biztosított anyagi forrás, szakmai és intézményi háttér nélkül ez a nemzetközi együttműködés és a hazai szakemberek bekapcsolódása a misszióba nem valósulhatott volna meg. Ez jól példázza, hogy a sikeres űrkutatási és űrmissziós szerepvállaláshoz a kiváló kutatói és mérnöki teljesítmény mellett az intézményi együttműködés és a következetes szakmai-szakpolitikai képviselet is elengedhetetlen.

Különösen fontos, hogy Magyarország részvétele nem csupán tudományos együttműködést jelent: a hazai intézmények konkrét, nagy felelősséggel járó műszaki fejlesztési feladatot kaptak egy olyan tudományos műszerben, amely a misszió eredményességéhez nélkülözhetetlen méréseket végez majd – írja a közleményben a HUN-REN.