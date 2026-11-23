Kert Attila elmondta: véleménye szerint a közmédiának becsületesnek, hitelesnek, szavahihetőnek és mértékadónak, valamint mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie.

Arról is beszélt, hogy szándékaik szerint mindenkit azon a helyen, azon a platformon érjék el, ahol ő tartalmat nézni vagy hallgatni szokott.

„Nem várjuk azt, hogy egy 20 éves fiatal a középhullámon hallgassa a Kossuth Rádiót. Az összes online platformon, amit ez a korosztály néz vagy hallgat, olyan tartalmakat fogunk készíteni, ami számukra vonzó lehet”

– szögezte le.

Hozzátette: a közmédiára nem úgy néz, mint egy rádióra vagy televízióra, hanem tartalomgyárnak tekinti, amely mindenkinek azon a platformon juttatja el a tartalmát, ahol ő azt használni, nézni, olvasni vagy hallgatni szeretné. A tartalomról szólva elmondta: ebbe bevonják ezt a korcsoportot, hiszen – ahogy fogalmazott – „önámítás lenne, hogy ilyen 50 pluszos krapekok eldöntsék azt, hogy mi az, amit a Z generációnak néznie meg hallgatnia kell. Ezt az ő bevonásukkal lehet kialakítani."

„A streaming lesz a közmédia átalakítására vonatkozó tervünknek az egyik legerősebb pillérje. A streaminget ugyanolyan fontos platformnak tekintjük, mint a televíziót, rádiót, így önálló platformként kezeljük, ahol minden vizuális tartalom hozzáférhető”

– hangsúlyozta.

A létszámcsökkentésről szólva közölte: a 25 százalék egy nettó adat, pontos számot még nem mondtak. Bár fognak jönni új munkatársak is, a rendelkezésre álló költségvetésből csak ilyen arányú létszámcsökkentés mellett tudnak fenntarthatóan működni.

Kert Attila arról is beszélt, hogy jelenleg nincs a budapestieknek egy "saját" rádiója, miközben az embereknek van egy magyar, ezen felül pedig egy budapesti, pécsi, vagy éppen szegedi identitása. Így egy olyan fővárosi rádiót képzelnek el, ahol a budapestiek egymás közt beszélhetik meg, hogy milyen hangversenyt, vagy színdarabot láttak előző nap. Vagy akár azt is, hogy hol van útlezárás, vagy milyen átalakítást terveznek a Városligetben.

A frissen megválasztott vezérigazgató a sportközvetítésekről is kifejtette álláspontját.

„A költségvetés már most drasztikus mértékben csökkent. Az nem lehet, hogy egy állami pénzből finanszírozott közszolgálati média kiadásainak egynegyedét a sportjogokra költse. Ez sok. Ugyanez a szám a cseh közszolgálati média esetében 8 százalék, és ott már a gyártási költségeket is beleszámolják ebbe”

– fogalmazott.

Ehhez kapcsolódva megjegyezte: nem fenntartható az olyan tartalmaknak a sugárzása, amelyek kereskedelmi alapon is finanszírozhatók. Ez nem a közszolgálatnak a dolga. Hogyha kereskedelmi tévében a hirdetők finanszírozásában ingyenesen hozzáférhető, akkor miért költsünk erre közpénzt?

„Természetesen azok a nemzetközi játékok és versenyek, ahol a magyar nemzeti csapat indul, és amelyek az ország egészének fontosak, és amelyeknek a közvetítése hozzátartozik a magyarságunk megéléséhez, a nemzeti összetartozás erősítéséhez, azoknak szerintem a közmédiában van a helye, és ott is maradnak”

– mondta.

Kert Attila a rádiós és televíziós csatornák számáról is beszámolt. Négy televíziós és kezdetben öt rádiós csatorna sugározza majd a műsorokat.

„A hatodik rádiócsatornának még meg kell teremteni a technikai feltételeit, Budapesten frekvenciát kell találni. Ha sikerül, akkor regionálisan is kelleni fog frekvencia, vagy ha rendelkezésre áll a DAB, a digitális rádió sugárzás, akkor azon kezdjük meg a műsort” – árulta el.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.