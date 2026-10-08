Megérkezett az első szuperhosszú villamos Budapestre

A korszerű, alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos CAF-flotta része a BKK közleménye szerint.
A kilencmodulos villamos
- csaknem 56 méter hosszú,
- 345 utas szállítására alkalmas,
- a járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre.
- Teljes hosszában alacsonypadlós,
- egyterű és
- légkondicionált utastérrel rendelkezik,
- a fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felsővezeték-hálózatba
– írták. A BKK kitért arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében.
A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben többnapos szemlén ellenőrizték.
A budapesti érkezés azonban még nem jelenti a forgalomba állást. Az új villamosra további vizsgálatok, tesztek és próbafutások várnak.
A jármű csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat utasokat az 1-es villamos vonalán - olvasható a közleményben.
A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával valósul meg, a projekt vissza nem térítendő támogatási összege 42,863 milliárd forint. Ez az összeg 45 villamos finanszírozását fedezi, a fennmaradó 6 villamos finanszírozását továbbra is az IKOP Plusz program biztosítja.