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Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú CAF-villamos.
Nyitókép: bkk.hu

Megérkezett az első szuperhosszú villamos Budapestre

Infostart / MTI

Megérkezett Budapestre az első új, hosszú CAF-villamos, ebből az 56 méteres változatból még négy érkezik, a járművek az 1-es villamos vonalán közlekednek majd – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A korszerű, alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos CAF-flotta része a BKK közleménye szerint.

A kilencmodulos villamos

  • csaknem 56 méter hosszú,
  • 345 utas szállítására alkalmas,
  • a járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre.
  • Teljes hosszában alacsonypadlós,
  • egyterű és
  • légkondicionált utastérrel rendelkezik,
  • a fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felsővezeték-hálózatba

– írták. A BKK kitért arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében.

A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben többnapos szemlén ellenőrizték.

A budapesti érkezés azonban még nem jelenti a forgalomba állást. Az új villamosra további vizsgálatok, tesztek és próbafutások várnak.

A jármű csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat utasokat az 1-es villamos vonalán - olvasható a közleményben.

A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával valósul meg, a projekt vissza nem térítendő támogatási összege 42,863 milliárd forint. Ez az összeg 45 villamos finanszírozását fedezi, a fennmaradó 6 villamos finanszírozását továbbra is az IKOP Plusz program biztosítja.

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Kezdőlap    Belföld    Megérkezett az első szuperhosszú villamos Budapestre

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