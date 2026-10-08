Megérkezett az első szuperhosszú villamos Budapestre

A korszerű, alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos CAF-flotta része a BKK közleménye szerint.

A kilencmodulos villamos

csaknem 56 méter hosszú,

345 utas szállítására alkalmas,

a járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre.

Teljes hosszában alacsonypadlós,

egyterű és

légkondicionált utastérrel rendelkezik,

a fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felsővezeték-hálózatba

– írták. A BKK kitért arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében.

A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben többnapos szemlén ellenőrizték.

A budapesti érkezés azonban még nem jelenti a forgalomba állást. Az új villamosra további vizsgálatok, tesztek és próbafutások várnak.

A jármű csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat utasokat az 1-es villamos vonalán - olvasható a közleményben.

A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával valósul meg, a projekt vissza nem térítendő támogatási összege 42,863 milliárd forint. Ez az összeg 45 villamos finanszírozását fedezi, a fennmaradó 6 villamos finanszírozását továbbra is az IKOP Plusz program biztosítja.