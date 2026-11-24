Az adó alapját a nettó vagyon összegének 1 milliárd forintot meghaladó része képezi. Az adó mértéke az adóalap 99 milliárd forintot meg nem haladó része után évi 1 százalék, a 99 milliárd forintot meghaladó része után 1,5 százalék.

A belföldi adóalany adókötelezettsége a belföldi és külföldi vagyonára is kiterjed, míg a külföldi adóalanyt csak a magyarországi vagyonelemek tekintetében terheli korlátozott adókötelezettség.

Az adómegállapítás évente egyszer, a tárgyév utolsó napján fennálló vagyonállapot alapján, önbevallással történik. Bevallást csak annak kell benyújtania, akinek ténylegesen adófizetési kötelezettsége keletkezik.

A törvény a kihirdetése utáni 31. napon lép hatályba. Az első adókötelezettség alapja a 2026. december 31-én fennálló vagyonállapot, az első bevallás és adófizetés határideje 2027. augusztus 31-e.

Érvek és kritikák

„A legszélesebb vállaknak kell a legnagyobb terhet hordozniuk” – mondta Kármán András pénzügyminiszter a vagyonadóról szóló törvényjavaslat parlamenti általános vitájában, hangsúlyozva a vagyonadó célja elsődlegesen igazságosabbá tenné a mai aránytalan adórendszert.

„Aki keveset keres, a jövedelme szinte egészét elkölti, és minden vásárlásnál megfizeti a 27 százalékos áfát. Aki viszont nagyon sokat keres, a jövedelme jelentős részét félreteszi, vagyonná halmozza és utána alig adózik. Így alakult ki az a helyzet, hogy Magyarországon az alacsony jövedelműek jövedelmük nagyobb részét fizetik be adóként, mint a leggazdagabbak. A bolti pénztáros, az ápoló vagy egy szakmunkás arányaiban ma többet ad a közösbe, mint egy milliárdos” – fogalmazott.

A vagyonadó nem a sikeres vállalkozásokat kívánja büntetni és nem a vállalatokra vet ki új nyereségadót, mert az adó alanya a jelentős vagyonnal rendelkező magánszemély, illetve a törvényben meghatározott elkülönített vagyon – mondta a pénzügyminiszter.

A vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedés a magánvagyon részeként számít, de a fizetési kötelezettség nem közvetlenül a vállalkozás terheli.

A vagyonadó a kormány becslése szerint évi mintegy 200 milliárd forint bevételt hoz a költségvetésbe – mondta Kármán András.

A törvényjavaslat alapján vagyonadót az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után kell fizetni. Az adóalapját a nettó vagyon összegének egymilliárd forintot meghaladó része képezi.

„A világ nagyon sok országában kipróbálták vagy ki akarták próbálni a vagyonadót, ám nagyon sokan rájöttek arra, hogy több a hátránya, mint az előnye” – mondta az országgyűlési általános vitában Szalai Piroska, a Fidesz vezérszónoka, hozzátéve: sok ország kimenekült már ebből az adófajtából.

„Munkahelyek és keresetek tekintetében sújtják először azokat, akik bőven nem alanyai a vagyonadónak. A vagyon jelentős része vállalkozásokban van. Amikor a tulajdonos készpénzben köteles adózni, a legkézenfekvőbb forrás az osztalék vagy eszközeladás. Ez a beruházások visszaesését okozza, ami kevesebb munkahelyet és alacsonyabb keresetdinamikát eredményez” – közölte.

Simicskó István, a KDNP vezérszónoka szerint vannak ma Magyarországon olyan kis és közepes vállalkozások, amelyek vagyona eléri az egymilliárd forintot, így a vagyonadó alsó határát a politikus szerint feljebb kellene emelni.

„Ráadásul szerintem különbséget kellene tenni aközött is, hogy valamely vállalkozás vagy vállalkozó kapott-e állami támogatást, vissza nem térítendőt, abból lett mondjuk milliárdos, vagy kapott-e uniós támogatást, vagy uniós pályázaton nyerte, vagy valaki egyébként tisztességesen, harmadik, negyedik generációs családtagként viszi a családi vállalkozását. És soha nem kapott állami támogatást és soha nem kapott uniós támogatást sem” – mondta korábban a felszólalásában.

A KDNP-s politikus emlékeztetett: Magyarországon van vagyonszerzési illeték és az önkormányzatok is róhatnak ki építményadót, telekadót, ez pedig kettős adóztatást jelent, mert nem vonható le a vagyonadóból.

Apáti István, a Mi Hazánk vezérszónoka szerint aki sokat markol, az keveset fog, mert bár a 200 milliárd forint szerény vállalásnak tűnik, a politikus szerint még ez sem biztos, hogy befolyik majd belőle az államkasszába. Apáti István hozzátette: a legtöbb vállalkozás a vagyonát gépekben, berendezésekben, eszközökben, épületekben tartja. A likvid pénzük viszonylag korlátozott, így ez a politikus szerint munkahelyek megszűnésével, bérfejlesztések elmaradásával járhat. Hozzátette, eljön ismét a könyvelői kreativitás kora.